Kılıçdaroğlu, eşi ile yürüdüğü anları paylaştı: O kaleleri yıkamazlar…

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yaptığı yürüyüşün görüntüsünü paylaştı.

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CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sabah yürüyüşü yaptı.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yürüdüğü anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor.

Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar.”

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