Kılıçdaroğlu, Feshane’deki restorasyon çalışmalarını inceledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB tarafından restore edilen Feshane’deki çalışmalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yerinde inceledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Eyüpsultan'daki tarihi Feshane binalarında İBB tarafından koruma amaçlı sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, restorasyon çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.
İnceleme gezisinin sonunda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, restorasyonda görev alan çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.