Kılıçdaroğlu: Getireceğiz o güzel günleri ülkemize, hep birlikte
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki ziyaretleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "İstanbul'un mahallelerindeydim bugün. Ülkenin ağır şartları zorluyor insanımızı. Ama inancımız tam. Getireceğiz o güzel günleri ülkemize, hep birlikte" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği 80 Günde Devr-i Alem kampanyası kapsamında öbek çalışmasına katılarak Bitlisli Eroğlu ailesini ziyaret etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, aynı mahallede bulunan bir taziye evine giderek de başsağlığı diledi.
Ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “İstanbul’un mahallelerindeydim bugün. Ülkenin ağır şartları zorluyor insanımızı. Ama inancımız tam. Getireceğiz o güzel günleri ülkemize, hep birlikte” ifadelerini kullandı.