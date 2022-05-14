Kılıçdaroğlu: Göçmenlere yönelik ırkçılığı çağrıştıran söylemlerden özenle kaçınmak lazım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı 'Savaşlar Gölgesinde Göç' konulu etkinlikte konuşma yaptı. "Göçmenlere yönelik ırkçılığı çağrıştıran söylemlerden özenle kaçınmak lazım" uyarısı yapan Kılıçdaroğlu, "CHP olarak biz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi bölgelerine özgür iradeleriyle göndereceğimizi söyledik. Bu işin iki sorumlusu var. Birincisi Türkiye’yi yönetenler asıl sorumlu olan bunlardır" dedi.

Sözcü İstanbul

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Beykent Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin soru, talep ve görüşlerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“Biz dış politikayı milli bir politika olarak görürüz” diyen Kılıçdaroğlu, “İç politikada insanlar farklı düşünebilir ama dış politikada aslolan ülkenin çıkarlarıdır. Ülkenin çıkarlarını savunmak için dış politikayı milli bir politika olarak ele almamız gerektiğine inanırız. Ülkeler dış politikalarını kendi ülke çıkarları üzerine inşa eder” ifadelerini kullandı.

“SINIR YOL GEÇEN HANI”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Suriye'ye neden girdik? Neden çatışmanın bir parçası olduk? 33 askerimiz şehit edildiği zaman neden Putin’in ayağına gittik? Mağdur olan biziz, şehit olanlar bizim askerlerimiz. Bunları hepinizin düşünmesi lazım. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Sınır var mı? Var ama sınır yol geçen hanı. İsteyen girip isteyen çıkabiliyor. Gelen göçmenlerin nerede konuşlandığını da kimse bilmiyor. Türkiye’de kaç göçmen var kesin sayılarını bilmiyoruz. Pek çok sorunla karşı karşıyayız.

* Başka bir ülkenin iç işlerine karışmamaktan yanayız. Hele Ortadoğu'da Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan bir düşünce var ‘Arapların iç işlerine müdahale etmeyin, Arap coğrafyasına müdahale etmeyin. Sizi hakem seçerlerse sorunu çözmeye talip olabilirsiniz ama sorunun bir parçası olmamaya özen gösterin' diye. Biz de böyle düşünüyoruz.

* Bugün göçler konusunda ciddi sorunlar yaşayan bir ülkeyiz. Milyonlarca insan var bunlar gettolarını oluşturdular. Kendi kültürleri var o kültürlere saygı duymak lazım ama onlarla sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Yaşadığımız bir ekonomik buhran var. Ekonomik buhran göç olgusuyla yan yana geldiğinde sosyal patlamalara hazır bir toplum haline gelebiliriz.”

IRKÇILIK UYARISI

Kaçak göçmenlere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Göçmenlere yönelik ırkçılığı çağrıştıran söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Kaçaklar Afganistan'dan, İran sınırından geliyorlar. Van'dan otobüslere binip büyük kentlere ulaşıyorlar. Aslında bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Birileri bunu kontrol edemiyor veya insan kaçakçılığı yapanlar bir şekilde bunu beceriyor” dedi.

“2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

* “CHP olarak biz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi bölgelerine özgür iradeleriyle göndereceğimizi söyledik. Bu işin iki sorumlusu var. Birincisi Türkiye'yi yönetenler asıl sorumlu olan bunlardır. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına soktular.

* İkinci sorumlu ise Batı ülkeleridir. Biz geri kabul anlaşması imzaladık ve Türkiye'yi sığınmacı hapishanesine döndürdük. Buradan bir sığınmacı Yunanistan'a gittiği zaman yakalandığında doğru Türkiye'ye teslim ediliyor. Çünkü Geri Kabul Anlaşması’na göre biz onları teslim almak zorundayız.”

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