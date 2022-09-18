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Kılıçdaroğlu, şehit haberi nedeniyle programını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'dan gelen şehit haberinden sonra katılacağı nikah töreni programını iptal etti.

Yayınlanma: 15:52 - 18 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu, şehit haberi nedeniyle programını iptal etti

CHP’den yapılan açıklamada, Şanlıurfa’nın Suruç hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, Şanlıurfa’dan gelen şehit haberi nedeniyle bu akşam Şanlıurfa’da Didem Tekinalp ve Müslüm Şahinsoy çiftinin nikah törenine katılmama kararı aldığı bildirildi. (AA)

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