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Kılıçdaroğlu hem Fatih’i hem Atatürk’ü andı

İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hem Fatih Sultan Mehmet'i hem de Atatürk’ü andı.

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Kılıçdaroğlu hem Fatih’i hem Atatürk’ü andı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İstanbul’un Fethi’ni kutlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Tarihin akışını değiştiren zafer olan #İstanbulun Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum.”

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