Kılıçdaroğlu için verilen o karar kaldırıldı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ‘Beşli çetenin tahsildarı' ve ‘Tefecilere hizmet eden' sözlerinden sonra mahkeme tarafından getirilen tedbir kararı kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 22 Mart 2022'de TBMM'de partisini grup toplantısında yaptığı konuşma ve aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Erdoğan’ın avukatları tarafından yapılan başvuruda Kılıçdaroğlu’nun ‘Beşli çetenin tahsildarı' ve ‘Tefecilere hizmet eden' ifadelerini kullanmaması için tedbir kararı verilmesi ve söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulması talep edilmişti.

Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 01 Nisan 2022 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vererek, ‘Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', ‘Beşli çetenin tahsildarı' ve ‘Tefecilere hizmet eden' ifadelerini kullanırken davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermişti.

“ABSÜRT KARAR KALDIRILDI”

Kararı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak “Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından, Erdoğan’a yöneltilen ‘5’li Çetenin Hamisi’ eleştirisi özelinde (sözde) Hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka Hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!”