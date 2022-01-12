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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Ocak’ta corona virüsüne yakalanan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun tedavisinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve Parti Sekreteri Mesut Doğan ile görüştü. Karamollaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra hastaneden ayrıldı.

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