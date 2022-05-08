Kılıçdaroğlu: Kazanıyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın" paylaşımında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında bulundu. “Bayramımızı bile karamsar geçirdik” diyen CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.”

DANIŞMANI PAYLAŞTI: “VATANI SATANLARLA KAVGA EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demir, CHP liderinin 26 Nisan tarihindeki grup toplantısında “Vatanı satanlarla kavga edeceğiz” ifadelerini kullandığı konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte, yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz.

*Ülkede milyonların elettiğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahkûm bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla iş tutanlarla kavga edeceğiz.

*Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'ları özel uçaklarla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz.

*Halkın milyarlarını, alın terini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle; vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz.

HELALLEŞME BULUŞMASINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Deniz Demir, CHP liderinin şubat ayında yapılan ‘Helalleşme Buluşması’ndaki konuşmasını da paylaştı. Kılıçdaroğlu, söz konusu konuşmasında, “Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim, benim mirasım olacak” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan 'elektriksiz yedi gün' videosu