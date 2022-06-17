Kılıçdaroğlu: O beyefendiyi emekli edeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Size sözüm var sizi bu milletin efendisi yapacağız. Üreteceğiz ve kazanacağız ve o beyefendiyi de emekli edeceğiz, endişe etmeyin" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İzmir Çiftçi Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

“KÖYLÜYÜ MİLLETİN EFENDİSİ YAPMAYA KARARLIYIZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İçinde yaşadığımız bu tabloyu hak etmiyoruz hiçbirimiz. Bu bereketli topraklarda çok daha iyisini mümkün. Bunu biliyoruz. Bunun azmiyle, kararlılığıyla yanıp tutuşuyoruz. Ve göreceksiniz, bu topraklarda yaşayan insanlar diyecekler ki, ‘Ben de anam gibi, babam gibi çiftçi olacağım. Ben de toprağıma sahip çıkacağım.’ Köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“ARTIK ZARAR ETMİYORUZ ÇÜNKÜ BATTIK”

Ardından üretici kadınlar kürsüye çıktı, yaşadıkları sorunları sıraladı. En çok akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerindeki artıştan şikayet etti. “Artık zarar etmiyoruz çünkü battık” sözleriyle dert yandılar.

“ÇİFTÇİ ÜRETMEYİNCE HEPİMİZ AÇ KALIYORUZ”

Sonrasında konuşan CHP lideri ise şu açıklamalarda bulundu:

“Size sözüm var sizi bu milletin efendisi yapacağız hiç endişe etmeyin. Alın teri döken günün 24 saati çalışan, biz evlerimizde otururken karnının doyması için emek harcayan sizler bu milletin efendisi olmayacaksınız da kim olacak? Her şeyin farkındayım, her şeyi biliyorum. Onlar ceplerini doldurmakla meşgul ben sizi düşünüyorum. İktidar olduğumuzda çiftçilerin, besicilerin aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz.

Nefes alacaksınız. Kim neyi ekecek, neyi biçecek önceden planlanacak. Her çiftçi önceden neyi ekeceğini bilecek. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Siz zarar edince Türkiye zarar ediyor. Köylünün maliyetini çıkarıp üstüne makul bir kar vereceğiz. Hiçbir çiftçinin maliyet artı karın altına düşmeyecek. Dolayısıyla devlet çiftçi zarar ederse satın alacak. Sel olur, yangın olur TARSİM’i yeniden oluşturacağız. Felaket durumunda da asla çiftçinin zarar etmeyeceği uygulama yapacağız.

Tarım Kanunu’n 21. Maddesi, ‘Her yıl çiftçiye milli gelirin en az yüzde 1’i kadar teşvik verilir’ diyor. Bugüne kadar çiftçiye kanundaki teşvik verilmedi. Bu hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Size 273 milyar lira ödemesi gerekirken ödemediler. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli geliriz yüzde 1’i oranında size kar vereceğiz. İşi sözün ötesine taşıyıp çiftçi birliklerinin denetleme hakkını getireceğiz.

Traktörünüz, hayvanınız asla haczedilmeyecek. Haciz uygulamasına da son vereceğiz. Şehirde yaşayan birisi mazota zam geldiğinde arabasını isterse kullanmayabilir. Ama çiftçi tarlayı ne yapacak? Mecburen kullanacak. Bunun için bütün Avrupa ülkelerinde yapılan ‘kırmızı mazot’ uygulaması var. Sadece çiftçiye düşük bedelle satılıyor. Çiftçi gidecek düşük fiyattan ‘kırmızı mazot’unu alıp onu kullanacak. Çiftçi üretmeyince hepimiz aç kalıyoruz.”

“GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ELDE EDECEĞİZ”

“Elektrikten de şikayet ettiniz. Önce doğudan altı ilden başlayacağız sonra bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik elde edeceğiz. Elektrik üretecekler, çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak, artan elektriği satacak, oradan da kar elde edecek. Elin oğlu yapıyor da mümkün oluyor biz yapınca mı mümkün olmayacak? Dışarıdan parayla akaryakıt, kömür, doğalgaz getiriyorlar.

Allah’ın güneşi parayla mı? Sadece paneller kurup elektrik elde edeceksin. Bunu yapacağız. Bunun sözünü Şanlıurfa’da, Van’da verdi. Burada da veriyorum. İzmir Büyükşehir de bu konuda adım attı. Ayrıca nerede çiftçi çalışıyorsa kırsal kesimin her yerine, hayvancılık yapanlar için veteriner, toprakla uğraşılıyorsa ziraat mühendisi ya da teknisyeni tayin edeceğiz. Bunlar için siz hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Gençler kırsalda çalışmak istemiyor. Kırsalda çalışan gençlerin SGK primlerini devlet ödeyecek.”

“ÜRETECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ”

“Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Söylediklerimi sakın unutmayın. Bizim karnımızı doyuran sizlersiniz. Alın teri dökenler sizlersiniz. Kazanması gereken sizlersiniz. Bu milletin efendisi olması gerekenler sizlersiniz. Bunu yapacağız, bize güvenin ve bize katılın. Eğer Saray arıyorsan çiftçinin evine gideceksin ‘Saray burasıdır’ diyeceksin. Milletten kopmayacağız. Onun terini teneffüs edeceğiz.

Üreten hiç kimse zarar etmeyecek. Neyi ekeceğimizi planlayacağız. Havza bazlı planlama yapacağız. Bakıyorlar bu sene patates çok iyi, herkes patates ekiyor. Ertesi sene bir bakıyorsunuz zarar etmiş. Planlama yapacağız. Sandığa gideceksiniz, unutmayın. Sandığa gidip vicdanının sesini dinleyip oy kullandığınız sürece Türkiye’nin kaderini birlikte değiştireceğiz. Hepiniz üretin ve sakın umutsuzluğa kapılmayın. Üreteceğiz ve kazanacağız ve o beyefendiyi de emekli edeceğiz, endişe etmeyin.”

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