Kılıçdaroğlu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK borçlarında faizin silindiğini duyurması üzerine, konuyu ilk olarak siyasetin gündemine getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu için "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" paylaşımları yapıldı. Kılıçdaroğlu etiketi Twitter’da TT olurken CHP'den yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu söyledi, AKP yapmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödemekte zorlanan gençlere “Faizli KYK borçlarını ödemeyin” diye seslenmiş, ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, kabine toplantısında KYK borcu faizlerinin silineceğinin sinyalini vermişti.

ERDOĞAN FAİZLERİN SİLİNDİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, KYK borçlarında faizin silindiğini duyurdu.

“TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU” DİYEREK BİNLERCE PAYLAŞIM YAPTILAR

Gelişme üzerine, konuyu uzun süredir gündemde tutan CHP lideri Kılıçdaroğlu için, “Teşekkürler Kılıçdaroğlu” etiketinde yapılan paylaşımlar, kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

“İKTİDARA GELMEDEN BİR VAADİ DAHA ERDOĞAN’A YAPTIRDIK”

CHP'den yapılan ilk açıklamalarda şöyle denildi:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi ve gençlerimizin KYK borcu faizi sorunu çözüldü. Teşekkürler Kılıçdaroğlu…

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin: İktidara gelmeden bir vaadi daha Erdoğan’a yaptırdık. Hayırlı olsun genç arkadaşlar…

“KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİ, AKP YAPMAK ZORUNDA KALDI”

CHP Gençlik Kolları ise, “Kılıçdaroğlu söyledi, AKP yapmak zorunda kaldı” açıklamasında bulunarak, CHP liderinin açıklamalarının yer aldığı video yayınladı.

“DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINA GÖRE ESKİ UYGULAMADA FAİZ VARDI”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde ise, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“‘Öğrenci kredilerine faiz uygulamadık’ diyor.. Ardından da; ‘Yeni bir kararla, sadece ana parayı tahsil edeceğiz’ diyor.. Değişiklik yaptığınıza göre, eski uygulamada faiz vardı, desen, Yine ‘Yalan söylüyorsun’ diyecek.. Yalanın insanı bu kadar yorduğu bir başka devir görmedim….”

İNCE: GENÇLER İÇİN DOĞRU BİR KARAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yaptığı açıklamada, “Gençler, sesinizi duyurabildiysek ne mutlu bize. Gençler için doğru bir karar” dedi.

KYK BORÇLULARI: FAİZLERİ SİLDİRDİK AMA YETMEZ, BORÇLARI SİLİN

KYK Borçluları Hareketi’nden yapılan açıklamada, faiz silme kararının yeterli olmadığı vurgulandı. KYK Borçluları Hareketi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yıllardır altına imza attığımız on binlerce borcumuz 2-3 katına çıktı faizlerle. İcralık olduk, maaşımıza el konuldu. Birlik olunca kazanacağımıza inancımız hep tamdı. Bugün kararlı mücadelemizle faizleri sildirdik ama yetmez. Mücadelemize devam edeceğiz” denilerek, tüm borçların silinmesi yönünde çağrı yapıldı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan açıkladı: KYK borçlarına yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin