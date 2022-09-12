Kılıçdaroğlu paylaştı: Az kaldı…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, “Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

EĞİTİM POLİTİKALARINI YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ

İktidarın eğitim politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!

Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum.”

İlginizi Çekebilir Eğitim giderlerini devlet karşılasın

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var, ikisinin de oyları düşüyor