Kılıçdaroğlu: Putin’in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye’deki kopyalarısınız

5 müteahhide seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siz Putin’in oligarkları için kurduğu sistemin, Türkiye’deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs, Putin’den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca "Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.00'e işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna” paylaşımında bulunarak takipçilerini sosyal medya hesabına davet etmişti.

“GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKAN NAMERTTİR”

Saatler 21.00'i gösterdiğinde CHP lideri, “Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir!” ifadelerine yer verdiği paylaşımında videolu açıklamada bulundu.

“BU MÜCADELEDEN MİLLET GALİP ÇIKACAK”

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

* Sevgili halkım merhaba, biliyorum mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki, gasbetmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz.

* Kavga edeceğiz sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde, sizin ise tuzunuz yok. Ama sevgili halkım, siz de biz de biliyoruz ki bu mücadeleden millet galip çıkacak.

“ŞAHSİ PROTESTOMA DEVAM EDECEĞİM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı “Elektrikte KDV'yi sıfırla” çağrısının karşılık bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim” dedi.

Sözlerine “Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık” diye devam eden Kılıçdaroğlu, “Bunun asıl nedeni, milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa, “Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek, bu 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler” diye ekledi.

“PUTİN’İN OLİGARKLARI İÇİN KURDUĞU SİSTEMİN TÜRKİYE’DEKİ KOPYALARISINIZ”

Kanal İstanbul projesi için “İktidar olduğumuzda kuruş ödemem” sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* Finansal akbabaları uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım? ‘Söke söke bu paraları sizden alırlar' demişti. Ama buradan 5'li çeteye de bir çift lafım olsun. Ey 5'li çete! Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin, Türkiye'deki kopyalarısınız.

* Saraydaki şahıs, Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'den mahalleler satın aldınız. Villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz. Paralarınızı oralara taşımaya devam ediyorsunuz.

* Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına, Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarını, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu.

* Batı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker avlıyorlar. Aslında kimin parası o? Rus halkının parası. Ey yerel oligarklar! Size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız. Çaldığınız parayı da batılı, ‘nasıl yeriz' diye tetikte bekliyor, sizi izliyor.

* Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi haram başları sizi! Ama benim derdim siz de değilsiniz aslında. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara, yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir.

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