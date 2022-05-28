Kılıçdaroğlu: Saraya baktığınızda hiç kimse aç değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Van'da gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aç kalan falan yok' açıklamasına cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan dün, 'Aç kalan yok' demiş. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Saraya baktığınızda hiç kimse aç değil" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 11’i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanının katıldığı ‘Belediye Başkanları Çalıştayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“SÖZ VERİYORUM, TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“7 bin yıllık bir tarihin üzerindeyiz aslında. Kentin pek çok sorunu var diğer kentlerde olduğu gibi aslında burası sanayi, tarım, turizm açısından da olağanüstü güzelliği olan bir kent ve burası büyümeye hazır olan bir kent. Tek sorunu var, Van’a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış, terk edilmiş durumda. Ama Van’daki tabloyu ters düz edip Van’ı düzeltmek de bizim boynumuzun borcudur. Sınır ticareti Van’da çok önemli. Sınır ticaretinin gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Vanlı kardeşlerime sözümdür. İktidarımızda, Millet İttifakı’nın iktidarında görecekler Vanlılar nasıl büyüdüğünü. Sadece Vanlıların değil söz veriyorum Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz.

Bölgede yerel yönetimler ile ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. ‘Seçtiğimiz belediye başkanına görev yaptırmıyorlar’ deniyor. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu yerlerdeki vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına karşıyız. 6 liderin bir araya geldiği ve kamuoyu ile paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde de Kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceği bir şekliyle ifade edildi.”

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN BAŞARISINI KISKANANLAR VAR”

“Baskılar, tehditler var. Soruşturmalar, belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Başarılarının önüne nasıl set çekebiliriz anlayışı var. Oysa akıllı bir yönetim belediye başkanlarının başarılı olmasını ister.

O kadar ciddi bir önyargıya sahipler ki CHP’li belediyeler nasıl başarısız olur onun arayışı içindeler. Polis baskınları, ihbarlar, haksız eleştiriler yapılıyor. Bu engellemelerin hiçbirisi CHP’li belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır.”

ERDOĞAN’IN ‘AÇ KALAN YOK’ AÇIKLAMASINA TEPKİ

“Dün, ‘Vicdansızlık yapmayın. Aç kalan yok’ demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Saraya baktığınızda hiç kimse aç değil. Bir değil beş yerden maaş alıyorlar. Sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla ‘Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi? Uzun süredir elektriğimiz yok, borcumuzu ödeyemiyoruz’ demiş.

Gittim ziyaret ettim. ‘Bu mahallede buna benzer çok ev var. Yoksulluk diz boyu’ dediler. Eğer sosyal devlet, sosyal devletliğini yapmazsa, bölge halkını bana oy vermedi diye cezalandırırsa Vanlılardan şunu bekliyorum bize katılacaksınız, bize destek vereceksiniz. Beraber olacağız o zaman Van’ın nasıl var olduğunu göreceksiniz.”

“SİZİN FERİŞTAHINIZ GELSE BİZİ KORKUTAMAZ’

“Türkiye’nin iyi yönetilmediğini biliyoruz. Paramiliter güçlerle kendilerine yeni alanlar açtıklarının da farkındayız. SADAT ve benzeri kuruluşlarından birisi ‘Biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlarla sandıkta teslim etmeyiz’ demiş. Yani demokrasiye inanmıyoruz, ben izin verirsem iktidar olabilir diyor. Senin boyunu, posunu görmek isterim ben.

Sen bu lafı ediyorsan arkanda birilerine güveniyorsan asla asla güvenmeyeceksin. Ne derlerse desinler. SADAT’ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz, sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz. Dışarıya kaynak aktarıldığını da biliyorum. Ensar’dır, TÜRGEV’dir. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı, mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üstüne gitmek bizim görevimizdir.”

“DEMİRTAŞ’IN, KAVALA’NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORSANIZ BİZE KATILACAKSINIZ

“Konuşmasının son bölümünde Vanlılara seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Van kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van’ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN ADALET İSTİYORSANIZ, O ADRESİN ADI CHP’DİR”

“Bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadır. Doğu, Batı, Kuzey, Güney ayrımı yapmadan, toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız yine bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz.

Sizin için çalışıyor, emek harcıyoruz. Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız, bir kişinin mağdur edilmemesini, herkesin aşı, işi olsun istiyorsanız, siz de iyi koşullarda hazırlanın diyorsanız tek bir adresiniz var. O adresin adı CHP’dir.”

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