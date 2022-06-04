Kılıçdaroğlu: Seçimlerden sonra demokrasisi gelişmiş bir Türkiye göreceksiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Yeni Dönemde AB ve Türkiye Toplantısı'nda konuştu. Önümüzdeki seçimleri işaret eden Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerden sonra demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, insan haklarına saygılı, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz" dedi.

Batuhan SERİM

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Maltepe Forum ‘Yeni Dönemde AB ve Türkiye’ Toplantısı’na katıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta da toplantıda yer aldı.

“TÜRKİYE ÇOK ÖENMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ”

Açılış konuşmasını yapan Meta, şu ifadeleri kullandı:

“En önemli konuları değerlendireceğiz. Uluslararası güvenliğimizi etkileyen konulara değineceğiz bu 2 gün boyunca. Şunun da altını çizmek istiyorum: Türkiye gerçekten stratejik olarak çok önemli bir NATO müttefik ülkesi. Çok değerli bölgesel aynı zamanda ikili ortaklarımızdan bir tanesi Türkiye ve giderek daha kilit bir oyuncu haline geliyor Avrupa güvenliği söz konusu olduğunda. Hatta onun ötesinde dünya güvenliği söz konusu olduğunda.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK EV SAHİPLİĞİNİ TÜRKİYE YAPIYOR”

Ancak Türkiye son yıllarda çok önemli yükleri de taşımış durumda. Özellikle uluslararası çabalara da katkı sağlayan önemli ülkelerden bir tanesi terörizmle mücadelede. Aynı zamanda mültecilerin hareketliliği söz konusu olduğunda da dünyanın en büyük ev sahipliğini gerçekleştiren ülke Türkiye.

“BERABER AKSİYON ALMAMIZ GEREKİYOR”

Rusya’nın maalesef bir agrasyonu söz konusu Ukrayna’ya karşı. Bu noktada Avrupa kimliğini de tekrar tanımlamak gerekiyor siyasi topluluk olarak. Kendi ortak ilişkilerimizi de, güvenlik konusundaki iş ortaklığımızı da daha da üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Buna ilişkin maalesef herhangi bir dayanağı olmayan, adil olmayan saldırılara karşı beraber aksiyon almamız gerekiyor.

“AVRUPA DAHA DA BÜYÜMEK İSTİYORSA TÜRKİYE’YE KUCAK AÇMALI”

Çok da fazla şey öğreneceğimden eminim hem bugün hem de yarın gerçekleştirilecek oturumlarda. Avrupa’nın ve Türkiye’nin geleceği konusunu değerlendireceğiz. Türkiye’ye kesinlikle kucak açmalı Avrupa daha da büyümek istiyorsa.”

“BU AİLENİN YENİ BİR ÜYESİ OLMAK İSTİYORUZ”

Ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, toplantının son açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Avrupa Birliği kendi kuruluş felsefesini şöyle açıklar: ‘Avrupa Birliği, demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan vatandaşlarının hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bir ailedir.’ Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bu ailenin yeni bir üyesi olmak istiyoruz.

“UYGAR BİR DÜNYANIN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”

Bu üyeliğin, aile bireylerini rahatsız etmeyecek başka bir boyutu daha var. Onu da şöyle tanımlıyor: ‘Üye ülkeler bağımsız, egemen milletler olarak kalırlar. Fakat egemenliklerini dünyada tek tek sahip olamayacakları gücü ve etkiyi kazanmak için bir araya gelirler.’ Biz de bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi koruyarak uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz.

“AVRUPA GÜVENLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Bu toplantı, Avrupa’da birçok dengenin değiştiği bir dönemde gerçekleşiyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bu savaşın AB üzerinde yarattığı mülteci sorunu; bir öncesine gidersek Suriyeli sığınmacılar ve bunlara karşı takınılan tavır. Türkiye’nin imzaladığı geri kabul anlaşmasıyla ortaya çıkan dramatik sonuç. Yani Türkiye’nin 6 milyar avroluk bir mali yardım karşılığında Türkiye’nin bir sığınmacı hapishanesine dönüştürülmesi. Tüm bunlar Avrupa güvenliğini olumsuz yönde etkiliyor.

“AVRUPA’NIN YENİDEN İNŞA SÜRECİNE EVRİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Öncelikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini diliyoruz. 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirirken Avrupa’da böyle bir trajedinin yaşanması son derece üzücü. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa güvenliğinin yeniden bir inşa sürecine doğru evrildiğini gösteriyor.

“SOSYAL HUKUK DEVLETİNİ SAVUNAN BİR PARTİYİZ”

Biz CHP olarak kurulduğumuz tarihten bu yana yüzümüzü çağdaş uygarlığa dönmüş bir partiyiz. Biz laik, demokratik, sosyal hukuk devletini koşulsuz savunan bir partiyiz. CHP olarak bizler Avrupa Birliği’ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz. Biz Türkiye’nin, Avrupa’nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

“VİZE SERBESTİSİ SÜRECİNİN HIZ KAZANMASI GEREKMEKTEDİR”

İçinden geçtiğimiz bu süreçte Avrupa Birliği yol haritasının kısaca şöyle olması gerektiğine inanıyoruz: Bir; Vize serbestisi sürecinin hız kazanması gerekmektedir. İki; Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemelidir. Üç; 23’üncü yargı ve temel haklar ve 24’üncü adalet, özgürlük ve güvenlik, bu fasıllara konan blokaj kaldırılmalıdır. Bu konuda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi muhalefetine karşı Türkiye’nin yalnız bir ülke olarak bırakılmaması gerekmektedir. Bunun için Türkiye’nin yani bizim bu fasılların gerekliliğini yerine getirmemiz gerekir. Bunun da bilincindeyiz.

“KENDİLERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMELİDİR”

Dört; Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir. Beş; Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için de gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Altı; Kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun tam yetkin ve bağımsız olması sağlanmalıdır. Yedi; Gümrük Birliğini’nin modernizasyonu için Türkiye ve Avrupa Birliği karşılıklı olarak kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir.

“DOĞU AKDENİZ DOĞALGAZ FORUMU’NDA TÜRKİYE NEDEN YOK?”

Sekiz; Enerji güvenliği konusunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek dış politika hamleleri yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın güdümünde hareket etmemelidir. Haklı olarak sormamız gerekiyor. Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu’nda Türkiye neden yer almıyor? Türkiye bu sorunun yanıtını almak zorundadır.

“KÜLFET PAYLAŞIMINI ÜSTLENMELERİNİ BEKLERDİK”

Dokuz; Mülteci ya da sığınmacı konularında Türkiye sığınmacıları tutmak zorunda olan bir ülke konumuna sokulmamalıdır. Biz Türkiye ile Avrupa Birliği’nin sığınmacılar sorununa ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı üstlenerek yaklaşmalarını beklerdik.

“OBİT KURULMASINI İSTEDİK”

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin bölge ile ilgili tarihi birikim ve deneyimlerinden yararlanması gerekir. Bugün Ortadoğu’nun en temel iki sorunu uluslararası terör ve onun da tetiklediği uluslararası göç sorunudur. Bunun için biz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OBİT) kurulmasını istedik. Bu önerimizin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği ile de yakın istişarelerde bulunmamızın yararlı olacağına inanıyoruz.

“BUNU MİLLET İTTİFAKI OLARAK HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Avrupa Birliği’ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşası için mücadelemizi veriyoruz. Önümüzdeki seçimlerden sonra demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, insan haklarına saygılı, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu Millet İttifakı olarak hayata geçireceğiz.

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