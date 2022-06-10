Kılıçdaroğlu: Siyaset yapan bir kişinin zenginleşme şansı yoktur

Yeni üyelere rozet takan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyaset yapan bir kişinin zenginleşme şansı yoktur" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. Yeni üyelere parti rozeti takan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Beni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Ama benim hayatım, sizlerin yaşadığı şekilde geçti. Aynı hayatı bir şekilde paylaştık. Öyle çok varlıklı aileden gelen birisi değilim. Ama bütün felsefem, inancım, çalışmam şu: Bu memlekette hiçbir ayrım olmaksızın, hepimizin huzur içinde yaşaması.

SİYASET HALKA ADANMIŞLIKTIR

– Siyaset, halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset, toplumun sorunlarını çözme sanatıdır. Siyaset, düzgün insanların işidir. Siyaset yapan bir kişinin zenginleşme şansı yoktur, köşeyi dönme şansı yoktur. Siyaset, halka adanmışlıktır. Bir kişi, eğer gerçekten yoksulsa ve siz onun yanında değilseniz, bir çocuk yatağa aç giriyorsa, sizin siyasette olmanızın bir anlamı yoktur. Siyaset böyle bir şeydir.

HERKESİN KİMLİĞİ KENDİ ŞEREFİDİR

– Herkesin inancına saygılıyım, herkesin kimliğine saygılıyım, herkesin yaşam tarzına saygılıyım, hiç kimsenin inancını sorgulama hakkım yoktur zaten. Peygambere verilmeyen bir yetkiyi, bizim kullanma şansımız zaten olamaz. Allah ile kul arasındaki ilişkiye bizim müdahale etme şansımız zaten hiç olmaz. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Değerlerimizi, kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız ve siyaset kurumu da ona saygı göstermek zorunda.

HİÇ FAKİR OLMASIN MEMLEKETTE

– Peki siyaset kurumunun görevi nedir? Siyaset kurumunun görevi; herkesin geliri olsun, herkesin işi olsun, herkes çocuğunu güzel bir okula göndersin, iyi bir sağlık sistemi olsun, caddemiz olsun, parkımız olsun, yolumuz olsun, Türkiye'nin itibarı olsun, Türkiye zenginleşsin, hiç fakir olmasın bu memlekette…

TÜRKİYE KAMPLAŞTI

– Siyasetin konusu budur. Biz şimdi bu konuları bir tarafa bıraktık; başladık birisinin kimliğini, birisinin inancını, birisinin yaşam tarzını sorgulamaya. Dolayısıyla Türkiye kamplaştı. Çok kamplaştı. Neredeyse birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık. Komşularımızla geçinemez noktaya geldik siyaset yüzünden. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak istiyorum.

HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR

– Hak, hukuk, adalet… Kim haksızlığa uğramışsa ben mutlaka onun yanındayım. Eğer haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, kim haksızlığa uğruyorsa, onun yanında olmak zorundasınız. Bazen hapishanelerde olan, gerçekten haksız yere yatan, mahkeme kararları uygulanmayan insanlar var, yazıktır, günahtır.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYARAK OY KULLANIN

– Partiye katılım konusunda hepinize teşekkür ederim, sağ olun, var olun, hepinize şükran borçluyum. Hepimizin sorumluluğu var, her birimizin tek tek sandığa giderken sorumluluğu var. Ben size illa gelin CHP'ye oy verin diye bir çağrıda bulunmuyorum ama sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın.

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