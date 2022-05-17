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Kılıçdaroğlu: Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir." dedi.

Yayınlanma: 12:06 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu: Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim

Twitter hesabından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın bir paylaşımını yeniden paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Türkiye'de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim” dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca”

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