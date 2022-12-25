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Kılıçdaroğlu, ülkücü kanaat önderleriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği kentte bir otelde düzenlenen Kayseri Ülkücü Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak etti.

Yayınlanma: 01:10 - 25 Aralık 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu, ülkücü kanaat önderleriyle bir araya geldi

Aynı otelde gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra bir restoranda Kayseri Muhafazakar Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı.

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Programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, bir süre önce vefat eden Mehmet Özdemir’in Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. (AA)

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