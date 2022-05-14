Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’ndan ’80 günde devr-i alem’ ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gün boyu İstanbul'daki ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da girilmeyecek hane kalmayacak" sözleriyle tanımladığı “80 Günde Devr-i Alem” çalışması kapsamında Kaftancıoğlu ile birlikte Sarıyer'de vatandaşlarla buluştu.

Sözcü İstanbul

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il teşkilatıyla birlikte İstanbul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu; İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkan Yardımcıları, Bayrampaşa İlçe Başkanı, Bakırköy Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri ile birlikte Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaretinin ardından Sarıyer’e geçti.

80 GÜNDE DEVR-İ ALEM

Kılıçdaroğlu, ’80 Günde Devr-i Alem’ çalışması kapsamında Sarıyer İstinye Mahallesi 10 numaralı öbek bünyesindeki vatandaşlarla Erzurum İspir Mescitli Köyü Dayanışma ve Kültür Hizmetleri Derneği'nde bir araya geldi. CHP liderine Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin ’80 Günde Devr-i Alem’ programını nisan ayında duyurarak, “İstanbul’da girilmeyen hane kalmayacak” demişti.

KAFTANCOĞLU MİLLETVEKİLLERİYLE NİKAHA KATILDI

Kaftancıoğlu, daha sonra Betül Sinanoğlu ve Levent Turhan Gümüş için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikah törenine katılarak çifte mutluluklar diledi.

Kaftancıoğlu; milletvekilleri ile birlikte Damla Çiğdem Dervişoğlu ve Ardahan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya'nın oğlu Çetin Büyükkaya için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikah törenine katılarak çifte mutluluklar diledi.