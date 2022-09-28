Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’ndan ortak açıklama: Bu hafta sonu karara bağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek Liderler Zirvesi'ni işaret eden Karamollaoğlu, "Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda bu konuları oturup bir karara bağlayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu ise, "Son derece keyifli, verimli bir görüşme oldu" açıklamasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ev sahipliğinde yapılacak 2 Ekim’deki Liderler Zirvesi öncesinde altılı masadaki parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETTE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

BİRÇOK KONU GÜNDEMİMİZE GELDİ

İki lider, görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu ile çok geniş, güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup bir karara bağlayacağız. O zaman inşallah birtakım açıklamalar yapılacak” dedi.

“DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM”

Kılıçdaroğlu ise “Gündemle ilgili sayın genel başkana bilgi verdim. Düşüncelerimi paylaştım. Yorumlarımız oldu. Son derece keyifli, verimli bir gelişme oldu. Sayın genel başkana ev sahipliği için teşekkür ederim” diye konuştu.

Açıklamaların ardından iki lider de gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

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