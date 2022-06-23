Kılıçdaroğlu: Ya Bay Kemal iktidara gelirse…

Erdoğan ve yandaş müteahhitlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Havalimanları hastaneler yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Bu kardeşiniz Bay Kemal, beşli çeteden de hesap soracak. Hiç endişe etmeyin. Onlar da geceleri uyumuyorlar, ya Bay Kemal iktidara gelirse... Bay Kemal iktidara gelirse çiftçinin, işçinin, emeklinin, memurunun, sanayicinin, herkesin hakkını, hukukunu savunacak. Böyle bilsinler" dedi.

Latif SANSÜR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da Toplu Açılış Töreninde konuştu. Hedef alınmasına yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

“BAY KEMAL SENİ EMEKLİ EDECEK”

“Ne halt ettiklerini de çok iyi biliyorum. O nedenle bütün hedefleri Kılıçdaroğlu ve Bay Kemal. Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak, göreceksin. Bay Kemal seni nasıl emekli edecek göreceksin. Türkiye'ye nasıl itibar kazandırılırmış, onu göreceksin. Alın terinin değerini, Bay Kemal nasıl veriyor onu göreceksin. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde nasıl yürürlüğe koyuyor Bay Kemal, onu göreceksin.”

“YA BAY KEMAL İKTİDARA GELİRSE…”

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu, “Koca koca havalimanları yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Hastaneler yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Bu kardeşiniz Bay Kemal, beşli çeteden de hesap soracak. Hiç endişe etmeyin. Onlar da geceleri uyumuyorlar, ya Bay Kemal iktidara gelirse… Bay Kemal iktidara gelirse çiftçinin, işçinin, emeklinin, memurunun, sanayicinin, herkesin hakkını, hukukunu savunacak. Böyle bilsinler” ifadelerini kullandı.

“SAKIN OLA Kİ BÜTÜN YÜKÜ BENİM SIRTIMA YIKMAYIN”

Aydınlılara seslenen Kılıçdaroğlu, “Hepiniz tatildesiniz ama unutmayın bu kardeşiniz çalışıyor. Çalışacağız. Sakın ola ki bütün yükü benim sırtıma yıkmayın. Beraber, birlikte, ortak mücadele edeceğiz. Türkiye, hepimizin Türkiye'si. 85 milyonu kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. İnancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Bize verilen bir hedef var; çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak… Bunu yapacağız” dedi.

“DİZ ÇÖKECEKSEM HALKIMIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKERİM”

Kılıçdaroğlu, “Beraber, birlikte düzelteceğiz. Yargıda sorunlarımız var, biliyorum. Yargıda hangi kararların kimlerin talimatıyla alındığını da gayet iyi biliyorum. Ama onlar da beni çok iyi biliyorlar. Asla hiç kimsenin önünde hele hele yukarıdan kibirle bakıp, hiç kimsenin önünde diz çökme gibi bir adetim, geleneğim asla ve asla yoktur. Sadece diz çökeceksem halkımın önünde diz çökerim. Halk, bu ülkenin halkı, diz çökülmesi gereken, dillenmesi gereken bir halktır. Bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş yargıyı bağımsız kılacağız” diye kaydetti.

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