Kılıçdaroğlu yolcu uçağından paylaştı: Batu ile tanıştık

İzmir programı için yolcu uçağına binen CHP lideri Kılıçdaroğlu, uçakta karşılaştığı Batu bebek ile fotoğraflarını paylaştı.

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CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gün sürecek İzmir programı için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yola çıktı. Yolcu uçağıyla İzmir’e giden Kılıçdaroğlu, uçaktan fotoğraflar paylaştı.

Uçakta karşılaştığı Batu bebek ile fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına “İzmir yolcuğumuzda Batu ile tanıştık” notunu düştü.

İZMİR PROGRAMI SUNUMLA BAŞLIYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir programına bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İktidara giden yolda İzmir’in sosyal demokrat belediyecilik çözümleri” temalı sunumunu dinleyerek başlayacak.

Kılıçdaroğlu, 17 Haziran Cuma günü ise Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi’nde çiftçi buluşması gerçekleştirecek. 6. Sanayi Sitesinde tamirci esnafı ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra da iş dünyası temsilcileriyle yemek yiyecek.

Programının üçüncü gününe dezavantajlı mahalle muhtarları ile kahvaltı yapacak olan Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği üye katılım törenine katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programının son günü İzmirli gençlerle buluşacak.

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