Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Ülkenin itibarını ayaklar altına alamaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Düne kadar her türlü eleştiriyi yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz, üç beş kuruş için. Devleti yöneten birisi ülkenin itibarını ayaklar altına alamaz.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 yıl önce İsrail askerlerinin saldırdığı Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Yardımcısı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud’u Türkiye’de ağırlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi:

BİZİM İÇİN KAPANMIŞ BİR DOSYA DEĞİL

– Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiriyi yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 kuruş için bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaldırması mümkün değildir. Bizim kaldırmamız mümkün değildir. Bu ülkenin bir itibarı vardır, bir saygınlığı vardır bu ülkenin.

– Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını, itibarını yerle bir edersiniz 3-5 kuruş için? Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Selman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Onu da araştıracağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değildir. Onun da gereğini yapacağız.

BU DERSİ VERMEK ZORUNDAYIZ

– Hiç kimse “Türkiye’ye gider, insanları bir konsoloslukta öldürürüm, ondan sonra üstünü kapatırız, böylece istediğim yerde cinayeti işlerim” diye öyle bir hevese de kapılmasın. Bu dersi vermezseniz o hevese kapılanlar olur. Bu dersi vermek zorundayız. Bu da bizim hedeflerimizden birisidir. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez.

AYNI KAYIĞA BİNDİLER

– Erdoğan ile oynuyorlar, biliyorum. Aynı kayığa bindiler, onu da gayet iyi biliyorum. Aynı kayığa binebilirsin, dosyanın üstünü örtebilirsin. Ama Allah’ın izniyle yakında iktidar olacağız. Dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye'nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız. Bu ülke itibarlı bir ülkedir, saygın bir ülkedir. Devleti yöneten birisi ülkenin itibarını ayaklar altına alamaz.

İlginizi Çekebilir Prens Selman, Türkiye ziyareti öncesinde Mısır'da Sisi ile görüştü

İlginizi Çekebilir Kaşıkçı davası resmen kapandı! Karar Prens Salman'ın ziyaretinden 5 gün önce alındı