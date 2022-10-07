Kılıçdaroğlu’na 17-25 fezlekesi

Tunç Soyer hakkında 32 yıl önce satılan bir arazi nedeniyle açılan soruşturmanın ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 8 yıl önceki konuşması için fezleke düzenlendi.

Başak KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2014 yılındaki Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 8 yıl sonra fezleke hazırlandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Urla'daki villalarla ilgili işadamlarıyla yaptığı konuşmanın dava dosyasına giren ses kayıtlarını dinletmişti. Savcılık, yıllar sonra yeniden harekete geçerek, Kılıçdaroğlu'nun ‘Gizliliği ihlal' ettiğini öne sürdü. Fezleke Meclis'e gönderildi. Kılıçdaroğlu hakkında bu konuda açılan soruşturmada daha önce takipsizlik kararı verilmiş ancak itiraz üzerine karar kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılmıştı. Dokunulmazlık nedeniyle, dosya hakkında durma kararı verilmişti.

Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke sayısı böylece 24'e yükseldi. Bunlardan 18'i “Cumhurbaşkanına hakaret” diğerleri de “Kamu görevlisine hakaret” iddiasından oluşuyor. Hukukçu Bülent Yücetürk, ses kayıtlarının yasal mahkeme kararı ile elde edildiğine dikkat çekerek, gizliliği ihlal suçunun oluşmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılarak davanın görülmesi durumunda 17/25 Aralık dosyalarının tekrar gündeme geleceğini vurguladı.