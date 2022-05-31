Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün cezası belli oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2019 yılında Ankara'da yumruk atan Osman Sarıgün, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fırat FISTIK

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2019 yılında Hakkari’de şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı’nın cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Sarıgün’ün yumruklu saldırısına uğramıştı.

Linç girişimi davasının yedinci duruşmasında sanık Osman Sarıgün’e basit yaralamadan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“ADALETİ DAHA DA ÇÜRÜTÜYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çubuk’ta yaşananların bir “linç girişimi” olduğunu vurgulayarak, “Bu linç girişiminin arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin bunu planladığını ve kimlerin organize ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu linç girişimi planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüstür. Yani bugün Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan bu dava, aslında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeliydi. Ama maalesef siyasallaşan yargı, her geçen gün adaleti daha da çürütüyor” şeklinde konuştu.

“TEBRİK ETSELERDİ ÇOK DAHA İYİYDİ”

“Tek adam sisteminde, bu ucube sistemde maalesef yargı, yürütmenin tahakkümü altına girmiştir. Onun için adalet tecelli etmiyor” diyen Erkek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün dava sonuçlandı. Çok trajikomik bir süreç. Ne ilginçtir ki cezaların çok büyük bir çoğunluğu, yasal imkan olan cezaların tamamı ertelendi. Yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Yani istinafa gitmek artık mümkün değil bu suçlarla ilgili. Onun için zaten burada adalet tecelli etmedi. ‘Ben pişman değilim’ diyen sanığın cezasını bile ertelediler. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk sallayan Osman Sarıgün’ü tebrik etselerdi çok daha iyiydi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bu dosyalar bir gün gelir yeniden açılır. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. Burada yargılanan ve ceza alan sanıklardan öte, bu işi planlayanların, azmettirenlerin, organize edenlerin bir gün mutlaka yargı önünde hesap vereceğini de unutmayacağız. Bunun mutlaka takipçisi olacağız.

“ÜZERİNE GİDİLEMİYOR”

Bugün sanıklardan biri de ilginç bir şey söyledi. ‘1 yıl sonra bizim köyümüze ziyarete geldiğinde hiçbir şey olmadı. Bu olayın arkasındakiler çıkartılsın’ dedi. Ama maalesef yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı için gerçeğin üzerine gidilemiyor.”

“BU DAVANIN ARKASINDA DURANLAR SOYLU VE İKTİDAR”

Ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özkoç ise, “Bir dava sonuçlandı ama sonuç tam bir komedi. Süleyman Soylu bizzat halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partili il başkanlarının, ilçe başkanlarının ve yetkililerinin şehit cenazesine alınmasın diye kendi müsteşarlarına ve yetkililere emir veren kişidir. Bu davanın arkasında duranlar İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidardır. Hiç kimse kuşku duymasın. Biz dik duracağız, eğriye bir gün belasını bulduracağız” ifadelerini kullandı.

NE KADAR CEZA İSTENMİŞTİ?

Savcı, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 4 ay, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı ev için “Yakın o evi” diye bağıran Sevim Gölyeri hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik” ve ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 24 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemişti.

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