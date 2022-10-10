Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan 10 Ekim mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı katliamının 7. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı’nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan 10 Ekim mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı katliamının yıl dönümünde nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara katliamında hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı İlginizi Çekebilir Ankara katliamında hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı Ankara'da gar katliamı anmasına polis müdahalesi İlginizi Çekebilir Ankara'da gar katliamı anmasına polis müdahalesi Gar katliamının üzerinden 7 yıl geçti: Göz göre göre geldi, asıl failler soruşturulmuyor İlginizi Çekebilir Gar katliamının üzerinden 7 yıl geçti: Göz göre göre geldi, asıl failler soruşturulmuyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster