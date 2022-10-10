Kılıçdaroğlu’ndan 10 Ekim mesajı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı katliamının 7. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı’nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı katliamının yıl dönümünde nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum” ifadelerini kullandı.