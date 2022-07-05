Kılıçdaroğlu’ndan ‘5’li çete’ açıklaması: Haber yollamayı bırakın! Pişman olursunuz…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP döneminde kamudan dev ihaleler alan ve 5'li çete olarak bilinen şirketlerle ilgili açıklamalarda bulundu...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” ifadelerini kullandı.

5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2022