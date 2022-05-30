Kılıçdaroğlu’ndan cezalara sert tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaçacağı yönündeki iddialarını yayımlayan televizyon kanallarına Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), ceza vermesine sert tepki gösterdi...

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ailesinin TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD’deki paravan bir vakfa 1 milyon lira aktardığı ve kaçacağı iddiasında bulunduğu açıklamasını yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV'ye para cezası vermişti…

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasını “eş zamanlı” yayınlayan haber kanallarına ceza vermesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir.

*Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba “Eeey Amerika” edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

* Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber'e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

* Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz.

*Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!

Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba “Eeey Amerika” edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 30, 2022

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