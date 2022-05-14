Kılıçdaroğlu’ndan çiftçilere: Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Ülkemiz, mevcut iktidar süresince ne yazık ki her alanda olduğu gibi tarımda da adım adım çöküşe sürüklenmiş, kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken karnını doyurmak için ithalat yapan bir ülke konumuma getirilmiştir… Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!” ifadelerine yer verdi.

AKŞENER DE KUTLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlamış, “Değerli çiftçi kardeşlerim; Değerinizi, derdinizi ve çabanızı bilmeyen bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi’yle, yeniden, kendi kendine yetebilen bir Türkiye'de; Dünya Çiftçiler Günü’nü de coşkuyla kutlayacağız. İnanın, az kaldı!” mesajı vermişti.

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