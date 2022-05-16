Kılıçdaroğlu’ndan çok sert Atatürk Havalimanı tepkisi: ‘Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

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Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı, Türk havacılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip. Ancak pistlerinin yıkılması için iş makineleri hazır… Vatandaş ise “Felaket… İsraf… Rezalet… Üzülüyoruz… Cep doldurmaca… Atatürk’ün adının silinmesini istiyorlar” sözleriyle yıkıma tepki gösterdi.

“EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZDAN BİRİNİ DOZERLERLE YOK EDİYORLAR”

Havalimanındaki çalışmalara bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından Arapça paylaşım da yapan Kılıçdaroğlu, sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?

* Büyük değişim öncesinde, 5'li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

* Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı'nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

* Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı'nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?

“SİZ DAHİL KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ”

* Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.

“BU İŞTE BİR DAMLA MÜREKKEBİ OLAN HERKES VATAN HAİNİDİR”

* Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!”

“ATATÜRK'E DÜŞMAN OLANLARA BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından SÖZCÜ'nün haberini paylaşarak yarın Atatürk Havalimanı'nda eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Kaftancıoğlu, “Yarın saat: 11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ PROTESTO ETTİ

İYİ Parti gençlik teşkilatı mensupları ise Atatürk Havalimanı’na giderek protesto düzenledi. İYİ Partililerin açıklamasında, “Bu yıkım girişimi AKP iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen AKP iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk'ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır” ifadelerine yer verildi.

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