Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın "Ben 6 isimden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum” sözlerini yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Henüz bunu konuşmadık ama masanın ilkelerinden biri olabilir. Cumhurbaşkanı adayı, 6 liderin bir araya gelip, ortaklaştıkları konuları güvence vererek hayata geçiren birisi olması lazım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE 1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, soruları yanıtlıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kendisini ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’ diye sahneye davet etmesini, İYİ Parti lideri Akşener'in “Kemal Bey masaya birisini getirecek” sözlerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Bunu onların gönlünden geçen diye kabul etmek gerekiyor” dedi.

“ANLAŞTIKTAN SONRA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

“Cumhurbaşkanı adayımızı altı lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Bekliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Eleştiriler geliyor niye adayı açıklamıyorsunuz diye. Biz 6 lider, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda temel konularda görüş birliği sağlamak durumundayız.

* Gelince ne yapacağız, hangi kararları alacağız, kararların zamanlaması ne olacak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz, hasar tespit komisyonu hangi süre içinde kurulacak, ne kadar süre içinde Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısında hasar ne kadar oldu bütün bunları bileceğiz, bunların üzerinde anlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı adayımızı kamuoyuyla paylaşacağız.”

“MASANIN İLKELERİNDEN BİRİ OLABİLİR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın “Ben 6 isimden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum” sözlerini de yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Henüz bunu konuşmadık ama masanın ilkelerinden biri olabilir. Cumhurbaşkanı adayı, 6 liderin bir araya gelip, ortaklaştıkları konuları güvence vererek hayata geçiren birisi olması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Biz halkımıza topladığımız her kuruşun hesabını mutlaka vereceğiz. Halktan toplanan verginin hesabını vermek bir politikacı için onursal bir görevdir. O onuru hepimizin taşıması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“YERİ ZAMANI GELİNCE KONUŞURUZ”

Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını ve HDP sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “6 liderin oluşturduğu bir masa var. Biz Millet İttifakı olarak tanımlıyoruz bunu. 6 lider ortak hareket ediyoruz.

* Elbette biz HDP'yi şeytanlaştırmak, başka bir pozisyondaymış gibi adlandırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşen parti CHP'dir. Biz görüşüyoruz. HDP ile de görüşüyoruz, AKP ile de MHP ile de görüşüyoruz.

* Biz demokrasiden yanayız. Her türlü düşüncenin özgürce ifade edildiği bir Türkiye'den yanayız. HDP bizim masada yok. Konuşulabilir mi? Bir şey olursa konuşuyoruz, bayramlaşıyoruz. Yeri zamanı gelince konuşuruz (Mithat Sancar ile).

* Mithat bey saygın bir bilim insanı. Dünyada saygınlığı olan bir hukukçu. Görüşürüz, niye görüşmeyelim?”

HDP İLE ORTAK ADAYLIK SORUSUNA YANIT

“Türkiye kucaklaşabilir. Ayrı ayrı partiler de olsak kucaklaşıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “HDP ayrı bir ittifak oluşturup seçime gitmek istiyor. Süreç uzun bir süreç” şeklinde konuştu.

“Tek aday ve birinci tur fikri aklınıza yatıyor mu?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ben bunu daha önceden seslendirmiştim. Eğer gerçekten sağlıklı bir politika izlenirse ki izleyeceğiz, birinci turda cumhurbaşkanı adayımız kazanır. Millet İttifak'ının belirleyeceği cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacaktır, buna inanıyoruz” cevabını verdi.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SORUSUNU CEVAPLADI

“Türkiye İşçi Partisi’ni masaya çağırmayı düşündünüz mü?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Onlar bir ittifak oluşturuyorlar. Zaten kendi aralarında bir araya geliyorlar. Tek adayı düşünmek için daha çok erken. Temel konular üzerinde uzlaştıktan sonra cumhurbaşkanı adaylığını belirleyelim diye bir düşünce oluşunca liderler bir araya gelir oturur konuşuruz” yanıtını verdi.

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