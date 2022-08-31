Kılıçdaroğlu’ndan elektrik zammı açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP lideri, "Aklından bile geçirme" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Elektrik zammıyla ilgili Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;
“YOK ARKADAŞ YOK”
“Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!”