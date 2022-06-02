Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik grup toplantısındaki sözleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik kullandığı sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

*Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; ‘Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici..' hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık!

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de; partisinin grup toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak şunları söylemişti:

*Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir.

*Van'ı överken, bu şehri İranlılar için nasıl cazip hale getireceğini anlatan da Kılıçdaroğlu; ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de yine Kılıçdaroğlu. Niye biliyor musunuz?

*Çünkü bu zat yalancı. Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje. Çünkü bu zat bir aparat.

*Bu zatın partisinin başına kaset komplosu ile geçirildiği günden beri Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi bir savaş vermekten başka iş yaptığını gördünüz mü?

*Yine bu zatın ülkede yapılan tüm eserleri ve hizmetleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu?

*Bu zatın Demirtaş'ından Kavala'sına, FETÖ'cülerinden PKK'lılarına kadar ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, hatta bunun için Ankara'dan İstanbul'a yürümekten başka bir çabası var mı?

Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; “Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici..” hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık!@kilicdarogluk'nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) June 2, 2022

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