Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya cevap vermesinin ardından bu defa Erdoğan'a 10 soru yöneltmişti.

Erdoğan’ın grup toplantısındaki ‘Sürtük’ ifadesine de tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” ifadelerini kullanmıştı.

Partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda da ‘sürtük’ ifadesini, “Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik” açıklamasıyla savunan Erdoğan’a CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da tepki göstermişti.

“KÜFÜRLERİNE DEVAM ETMİŞSİN…”

Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma” ifadelerini kullandı.