Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘kaçak göçmen’ çağrısı: Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme" çağrısında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajında Erdoğan’a tepki gösterdi.

“YALANDAN PROJELERİNE HEPİMİZİN KARNI TOK”

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor.

* Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme.

* Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok.

ERDOĞAN MART AYINDA “GÖNDERMEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Bazı muhalefet partileri iktidar olmaları durumunda sığınmacıları Suriye’de savaşın son bulmasına yardımcı olarak ülkelerine göndereceklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen mart ayında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

NİSAN AYINDA GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamalara gelen tepkilerin ardından Erdoğan, nisan ayında “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek geri adım atmıştı.

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