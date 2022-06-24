Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: O paraları Türkiye’ye getireceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı “helalleşme” açıklaması hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu “Öyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın, milyon dolarlarla oynayacaksın, Amerika'larda gökdelenler yapacaksın, Muhammet Ali Clay’in çiftliğini alacaksın Kılıçdaroğlu onları görmeyecek. Hepsini göreceğiz. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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23 Haziran 2019 seçimlerinin 3.yıl dönümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde “İstanbul'a hizmette 3 yıl” sunumu yaptı.

Sunumu dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Çok güzel bir sunuş dinledik. Kararlı bir belediye başkanı, halkına hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden bir belediye başkanı zaten bunları yapacaktı.

*Dolayısıyla bütün belediye başkanlığımızı kutladığım gibi İBB başkanımızı da yürekten kutluyorum. Bir yola çıktık, aydınlık Türkiye için, güzel Türkiye için. Adaletli Türkiye için. Ve bir yönetim getireceğiz dedik, halkına hesap veren bir yönetim.

*Bir anlayış getireceğiz dedik; vergi ödeyen herkesin siyasi otoriteyi sorgulama hakkını getireceğiz. Demokrasiyi getireceğiz dedik. Demokrasi olacak ülkemizde. Herkes düşüncesinin özgürce ifade edecek.

*Hiç kimse sabahın 6'sında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek dedik. Özgürce düşüncelerimizi ifade edeceksiniz, korkmadan yapacaksınız dedik.

*Çünkü Türkiye’yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız ve bunu yapacağız. Birlikte yapacağız.

“6 LİDER BİR ARADAYIZ”

*Demokrasinin olmadığını biliyoruz, büyük baskıların olduğunu biliyoruz, farkındayız. Kadın erkek eşitliğinin askıya alındığını biliyoruz.

*Bir tek imzayla parlamentonun iradesinin gasp edildiğini ve İstanbul Sözleşmesi’nin durdurulduğunu biliyoruz. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok.

*Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Emin olun. Kararlıyız, mücadele edeceğiz. Kararlılığımızı Gazi Mustafa Kemal’den alıyoruz. Kararlılığımızı genel başkanlarınızdan alıyoruz. Genel başkanlarımız bize feyz verdiler, örnek oldular.

*Ve biz onların açtığı yoldan yürüyoruz. Dolayısıyla her birimizin ayrı ayrı görevleri var. Toplumu aydınlatmak için toplumun sorunlarına kilitlenmek gibi, her bir soruna sağlıklı çözümler üretmek gibi.

*Bunların tamamını yapacağız. Evet, beraberiz. Evet, birlikteyiz. Evet, Millet İttifakıyız. Millet İttifakı'nın 6 lideri bir aradayız. Ayrı partileriz doğru, ayrı programlarımız var doğru.

*Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi gibi adalet gibi devlette liyakat gibi.

*Siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın-erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye gibi. İtibarlı onurlu bir Türkiye gibi. Saygın bir dış politika gibi. Bütün bunların tamamını birlikte yapacağız. Şundan emin olmanızı isterim.

“TÜRKİYE’Yİ AYDINLIĞA YA ÇIKARACAĞIZ, YA ÇIKARACAĞIZ”

*Zaman zaman yayınlar yapan malum medyayı biliyorsunuz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ufak bir şeyden büyük şeyler çıkarmaya da çalışabilirler.

*Ne olursa olsun bize inanmanızı isterim. Bize güvenmenizi isterim. Kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi aydınlığa ya çıkaracağız, ya çıkaracağız.

“BELEDİYE BAŞKANLARI ÜSTÜNDE BASKI VAR”

*Belediye başkanlarımız üzerinde büyük baskıların olduğunu biliyorum. Yollarının kesildiğini biliyorum. Ellerinin, kollarının bağlanmak istendiğini biliyorum.

*Ekrem Bey bütün bu ayrıntıların bir kısmını anlattı. Millet iktidarında biz yeni bir millet ortaya koyacağız. Merkezle yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız.

*Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Yeni kaynaklar, yeni ortaklıklar sağlayacağız. Çünkü belediyenin yaptığı bütün harcamaları belediye belde halkı rahatlıkla denetleyebilir.

“HANGİ ARAYIŞ İÇİNDE OLURLARSA OLSUNLAR”

Otopark sorunu hakkında da bir öneri sunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

*Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz? Taşıt araçları için. Motorlu taşıtlar vergisini merkezi hükümet alıyor.

*Taşıt alım vergisini, merkezi hükümet. Merkezi hükümet de geriye dönüp diyor ki ‘niye otopark sorununu çözmediniz?' Vergiyi sen alıyorsun. Biz ne yapacağız? Taşıt alım vergisini de motorlu taşıtlar vergisini de yerel yönetimlere devredeceğiz.

*Ve yerel yönetimler daha güçlü olur, daha kararlı olur. Bütün bunlara baktığımız zaman bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız kararlılıkla yollarına devam ediyorlar.

*Evet bazı kararları imzalanmıyor. Evet UKOME gibi küçük çocukların bile yapamadığı, yapmak istemediği, daha doğrusu küçük çocukların bile ‘ya böyle bir şey olmaz' diyebildiği bir şeyde koca koca adamlar, acaba ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elini kolunu nasıl bağlarız? Nasıl hizmet edemez hale getiririz?’ diye arayış içindeler.

*Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar bütün sorunları çözme kararlılığımız var ve bütün sorunları çözeceğiz. Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz.

“ÖYLE ÇOCUKLARINA VAKIF KURDURACAKSIN…”

Adaletin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

*Adaletin önemini siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. Ama adalet, devletin dilidir aynı zamanda. Adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız.

*Adaletsizlik yapanları, halkın hakkını gasp edenleri… Ben bazen diyorum ya helalleşmek… Helalleşmek; gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. ‘Ya burada bir yanlış yaptık' demesidir.

*Yoksa tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenle oturup helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağım.

*Öyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın, milyon dolarlarla oynayacaksın, Amerika’larda gökdelenler yapacaksın, Muhammet Ali Clay'in çiftliğini alacaksın Kılıçdaroğlu onları görmeyecek.

*Göreceğiz, göreceğiz. Hepsini göreceğiz. O paraların tamamını Türkiye’ye getireceğiz ve halkın hizmetine sunacağız.

*Bir soygun düzenini, harami düzenini yıkacağız. Kararlıyım. Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz, gelir dağılımı dengeli olmaz.

*Haramilerin olduğu yerde halkın hakkı yenir. Haramilerin olduğu yerde adalette düzen tutmaz. Haramilerin olduğu yerde binlerce milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramileri iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye’yi.

*Göreceksiniz çağdaş uygarlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için nasıl çalıştığımızı göreceksiniz.

*Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Bir çiftçi kadın şunu söylüyorsa ‘biz artık zarar etmiyoruz, biz battık, battık' diyor. Battık diyor. Eğer bir çiftçi kadın bu noktaya gelmişse Ankara’dakilerin oturup düşünmesi lazım. Ama düşünemiyorum.

*Sorunları çözmesi lazım. Ama çözemiyorlar. Çünkü yönetemiyorlar. Çünkü yönetme kapasiteleri yok. Çünkü yönetme birikimleri yok. Çünkü yönetme bilgileri yok.

*Çünkü liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir onu bilmiyorlar. Çünkü adalet nedir onu bilmiyorlar. Ama kararlıyız, 6 lider de kararlıyız. Onlara adaleti de öğreteceğiz.

*Onlara kadın erkek eşitliğini öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş onu da göstereceğiz. Hiç endişe etmeyin.

“GÜZEL TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür eden Kılıçdaroğlu “Hepinize teşekkür ederim. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber Türkiye’yi, Gazi Mustafa Kemal’in öngördüğü çağdaş uygarlığa ulaştıracağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Doğusu, batısı, kadını erkeği ayırmadan beraber yapacağız, birlikte yapacağız. Güzel Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“25 YILDIR SÜREKLİ İHANETE UĞRAYAN İSTANBUL TEMİZ ELLERE EMANET”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıya kutlama mesajı gönderdi. Yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamadığını belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*23 Haziran 2019, İstanbul'umuz için bir dönüm noktasıdır. Çünkü 23 Haziran; 150 yıllık demokrasi mücadelemizi taçlandıran tavizsiz bir duruştur.

*Millet iradesine el uzatmaya çalışanlara karşı bir net tutum, dimdik bir tavırdır. Kendisini milletten büyük görenlere, sandığı hiçe sayanlara karşı tarihi bir derstir.

*İstanbulluların akçeli işlerle, kirli işlerle ve haram düzeniyle harap ve bitap düşürülen 25 yıldır sürekli ihanete uğrayan aziz İstanbul'umuzu; temiz ellere, iyi insanlara, hak ve hakikat bilen bir anlayışa emanet edişidir.

*Türkiye demokrasinin hala ayakta olduğunun, kimsenin ve hiçbir gücün millet iradesine el uzatamayacağının ispatı, sadece partilerin değil bizzat Türk Milleti'nin yazdığı bir büyük destandır.

*Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan milletimi ve aziz İstanbulluları bir kez dana tebrik ediyor, Demokrasi Bayramı'mızı yürekten kutluyorum.

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