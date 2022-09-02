Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Süleyman Soylu çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in sahte pasaportla yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu ile yakalandı” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A SÜLEYMAN SOYLU ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’nun paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, tweetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz…” ifadelerini kullandı.

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