Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Tarım Kredi Kooperatifi tepkisi: İndirim yalanları söylüyorsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlere 'talimatla' indirim yapılmasına sert tepki... Kılıçdaroğlu, "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SÖZCÜ’nün gündem olan manşetinden sonra Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 30-40 indirim yapılması için talimat verdi. Bugün itibarıyla marketlere akın eden yüz binlerce dar gelirli kuyruğa girdi, reyonlarda izdiham yaşandı.

HER ŞEYİNİZ SKANDAL

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Aralık 2021’de perakende mağazaların yöneticilerine gönderdiği mektubu da ekleyerek, Erdoğan’a sert bir eleştiri de bulundu:

“Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be! Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır.”

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