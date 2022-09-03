Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘helalleşme’ sözlerine sert yanıt: Çapı bu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna tepki gösterdi. Erdoğan, "Ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde hazımsızlık var" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Karadeniz ziyareti sonrası Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda AKP Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolculuğuna tepki gösterdi.

“TEKNOFEST’E BİR TURİSTTİK SEYAHAT YAPMIŞ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TEKNOFEST Karadeniz’i ziyaretine de değinen Erdoğan şöyle konuştu:

* “Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye’yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak, 2053 vizyonuyla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aziz kardeşlerim, bugün Samsun’da buraya gelmeden önce iftihar verici bir programa iştirak ettik.

* Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST’te bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin girişimcilik ruhu bu sene Samsun’da tezahür etti. Gençlerimizin TEKNOFEST sevincine ortak olduk. Akıncı’dan Atak’a, Hürkuş’tan KIZILELMA’ya, ANKA’ya kadar Türkiye’nin ileri teknoloji ürünlerinde onlara dayalı savunma sanayiinde nerelere geldiğini görme imkanı bulduk.

* Gençlerimize fırsat verildiğinde, önlerindeki engeller kaldırıldığında neleri başarabileceğine bizzat şahitlik ettik. Demek ki önlerine takozlar konulmazsa hani bir zamanların CHP’sinin bol bol takozlar koyduğu dönemler vardı ya işte bu takozlar ortadan kalkınca bu millet nelere muktedir bunu gösterdik. TEKNOFEST’i görüp de ülkemiz ve istikbalimiz adına gururlanmamak elde değil.

* Milli teknoloji hamlemizin çok kısa sürede ulaştığı seviyeyi görüp de geleceğimiz için ümit var olmamak mümkün değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli neydi yüzde 20 ama şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST’e bir turisttik seyahat yapmış. Orada da kendisini dolaştırmışlar. İnşallah ilham almıştır.

* TEKNOFEST bize şu hakikati bir kez daha hatırlatmıştır. Bu millet tıpkı bir asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla gerçekten yeni ve büyük bir destan yazıyor. Ne diyor şair, ‘Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!’ Bu millet böyle bir millet.”

“NE DİYOR: HELALLEŞME! BU BİR OYUN”

Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolculuğuna değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye’nin savunma sanayiinin yanında diğer alanlarda da güçlü bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var.

* İmam Hatip okullarımızla, ilim ve irfan yuvalarımızla, alimlerimiz ile ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı horlatma çabası vardır.

* Alevi-Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunları birer parçasıdır.

* Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyor. Sayılı günler var. Bu sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek ve inşallah 2023’te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız.”

ERDOĞAN’A SERT YANIT: ÇAPI BU

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın sözlerine sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu” mesajını paylaştı.

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