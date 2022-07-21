Kılıçdaroğlu’ndan hükümete sert tepki: Ne ar kaldı ne devlet namusu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarım Bakanı Kirişci'nin Venezuela'da sarf ettiği sözleri sert şekilde eleştirerek "Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela ziyaretinde yaptığı açıklamada “Hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, yediriyoruz” dedi.

“KENDİSİNİ YABANCILARA ŞİKAYET EDEN BİR BAKAN VAR”

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Bakan Kirişci’nin sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* “‘Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz’ demiş Sarayın bakanı.

* Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!”

“TÜRKİYE SOYA ÜRETİMİNDE ENDER ÜLKELERDEN BİRİ”

Vahit Kirişçi’ye bir tepki de TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’den geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin Venezuela ziyaretindeki sözlerine tepki geldi.

CHP'li Gökçel, “Tarım Bakanı Venezüela ziyaretinde soya üretimini gündeme getirdi. Oysa Türkiye soya üretebilecek dünyadaki ender ülkelerden biri” diyerek tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Venezuela'da buğday üretme projesini de hatırlatan Gökçel, “Tarım Bakanlığı Venezüella'da buğday üretileceğini, Venezüella hükümeti ile bu şekilde bir anlaşma yapıldığını söylediler. Biz dedik ki; Venezuela iklim ve toprak yapısı buna uygun değil. Şimdi Tarım Bakanı'nın Venezüella'da soya üretimini gündeme getiriyor. Oysa Türkiye soya üretebilecek dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi. Biz kendi topraklarımızda soya üretimini planlasak soya üretimini desteklesek Venezuela'dan daha uygun şekilde ülkemizde üretebiliriz” diye konuştu.

“YILLIK 3 MİLYON TON İHTİYACIMIZ VAR”

CHP'li Gökçel açıklamasında yıllık 3 milyon ton soya ihtiyacımız olduğunu ve bunun yüzde 95'inin ithal edildiğini ifade ederek soya üretimine destek verilmesini istedi. CHP'li Gökçel, “Hayvancılıkta bir numaralı yem ham maddesi olan soyaya yıllık 3 milyon ton ihtiyacımız var. Bunun yüzde 95'ini ithal ediyoruz. Yerli ve milli olduğunu iddia edenler Türkiye topraklarında neden soya üretimini destekleyip de soyayı ülkemizde ürettirmiyorlar? Bunu kabul etmek mümkün değil” ifadelerinde bulundu.

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