Yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu’ndan iktidara tepki: ‘Verin görevi biz yapalım’

Yangın bölgesi Marmaris'te açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim. Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Yahu peki bu ihale hangi gerekçeyle bitmiyor? Paramız yoksa çıkın deyin ki, 'Paramız yok, ihaleyi bitiremedik'. Verin görevi biz yapalım" diye seslendi.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi tarafından yapılacak yeni yatırımların temelini atmak üzere Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Aydın da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin en verimli alanlarının bir beton ormanına dönüşmesini istemiyorsanız, yapacağınız tek bir şey var bize katılacaksınız. Beraber, birlikte yürüyeceğiz” çağrısında bulundu.

“AÇLIĞIN BOYUTLARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN ÇOK DAHA FAZLA”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

*”Zor şartlardan geçtiğimizi biliyorum. Türkiye'nin önünde ciddi engellerin olduğunu da biliyorum. Ama sizden bir şey istiyorum. Sakın moralinizi bozmayın. Sizden istediğim, sandık gelecek önünüze. Elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanacaksınız. Herkesin hakkının hukukunun teslim edildiği bir yönetim için oy kullanmanızı istiyorum. Sandığa bu düşüncelerle gitmenizi istiyorum.

*Açlığın boyutları düşündüğünüzden çok daha fazla. Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Türkiye bunu hak etmiyor. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Tek adam rejimini kabul etmiyoruz. Ve değiştireceğiz. Kararlıyım. Ne olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun. Bu düzeni mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz.

*Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, güvendiğim tek şey var bu ülkenin halkı. Bu ülkenin insanları için hizmet etmeye baş koyduk biz. Yolumuz hak yoludur, adalet yoludur. Dolayısıyla hiçbir gücün karşısında asla ve asla eğilmeyeceğiz.”

“DÜNE KADAR KATİL EDİKLERİYLE KUCAKLAŞIYORLAR”

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman’ın Türkiye ziyaretine ilişkin Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*”Düne kadar ‘Katil' dedikleri, kendi medyalarında acımasızca eleştirdikleri kişilerle şimdi kucaklaşıyorlar. Ne için? Birkaç milyon dolar için.

*Bu ülkenin satılacak hiçbir şeyi yoktur. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Bu ülke, milli kurtuluş savaşını veren bir ülkedir. Bu ülke, milli kurtuluş savaşını verirken, bütün mazlum milletlere örnek olan ülkedir.

*Bunlar gittiler, el etek öpüyorlar. Ülke ülke geziyorlar. Diyar diyar geziyorlar acaba birilerinden para bulabilir miyim diye. Halkına güvenmiyor, size güvenmiyor, başkalarına güveniyor.

*Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim tek güvencemiz halkımızdır. Sizsiniz. Beraber yola çıktık, beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

MİLLET İTTİFAKI VURGUSU

Millet İttifakı'ndan söz eden Kılıçdaroğlu, “Elbette her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasi konusunda bir araya geldik. Adalet konusunda bir araya geldik. Kadın erkek eşitliği konusunda bir araya geldik…İkinci yüzyılın eşiğindeyiz. İkinci yüzyılı Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” diye konuştu.

ORMAN YANGINI TEPKİSİ: BU KADAR BECERİKSİZ BİR İKTİDAR GÖRMEDİM

Orman yangınlarına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

* “Ormanlarımız yanıyor, emin olun hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27,5 yıl kamuda çalıştım. Başbakanlar, bakanlar, liyakatli bürokratlar vardı bu ülkede. Yangın çıkacak diye her türlü önlemin alındığını biliyorum. Geçen sene ormanlar yandı.

*Geçen sene beceriksizliklerini bu yıl da aynen sürdürüyorlar. Ormanlar yanıyor, hala gece görüşü olan helikopter alacak mıyız almayacak mıyız…Koca bir yıl geçti kardeşim.

*Emin olun bunların yatacak yeri yok. Hepsini halledeceğim. O sarayda oturan zatı kesinlikle sizin oylarınızla beraber emekli edeceğiz. Bu memleket zorbalardan kurtulacak.”

“2 TEMMUZ’A KADAR ORMANLARIN YANMASINI SEYREDECEK MİYİZ?”

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'dan yangın bölgesi Muğla'nın Marmaris ilçesine giderek açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Her yıl Türkiye'de orman yangınları bir şekilde oluyor. Geçen yıl ciğerlerimiz yandı. Çağrıda bulunduk; neden önlem almadınız diye defalarca sorduk. Önlem alınacağını ifade ettiler… Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi görmedim.

* 27,5 yıl kamuya hizmet eden bir insan olarak böylesini hiç görmedim. Orman yangınlarının olacağını herkes biliyor. Akdeniz havzasının bu konuda iklim değişikliği nedeniyle ne kadar duyarlı bir bölge olduğu biliniyor.

* İhale açacaksanız zamanında açın. Ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra gece görüşü olan helikopter gelecekmiş. Biz 2 Temmuz'a kadar ormanların yanmasını seyredecek miyiz?

* Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim. Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim.”

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

“Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Yahu peki bu ihale hangi gerekçeyle bitmiyor?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Paramız yoksa çıkın deyin ki, “Paramız yok, ihaleyi bitiremedik”. Verin görevi bize, biz yapalım” dedi.

Erken seçim çağrısında bulunan CHP lideri, “Bir an önce gitsinler. Getirsinler sandığı, ‘biz yönetemiyoruz’ desinler. ‘Biz beşli çetelere, oligarklara, uyuşturucu baronlarına çalışıyoruz’ desinler, sandığı getirsinler. Artık insanları, ormanları korusunlar. Yeter artık. Bıçak kemiğe dayandı” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına önlem alınmamasına ilişkin eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Emin olun, bir süre sonra kabahati rüzgarda bulacaklar. Bu konuda da maharetliler” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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