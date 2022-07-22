Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na: Siz hançeri çıkarıyorsunuz, yanlarında görmek istemezler

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nın açılışında konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu davet ettikleri devlet yöneticilerinin açılışa katılmadıkları gibi aynı saatte Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Arkeoloji Müzesi’nin açılışının yapıldığını ve oraya da kendisinin davet edilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu da “Kadim İstanbul kentine 'biz ihanet ettik' diyen kişiler o hançeri çıkarmaya çalışan belediye başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB tarafından restorasyonu tamamlanan 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı, “150 günde 150 açılış” kampanyasının ilk adımı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Törenin açılışında konuşan İmamoğlu restorasyon hakkında şu bilgileri verdi:

“Müzemizin genelinden, 1500 ton tutan devasa miktarda çimento harç malzemesi temizledik ve dışarıya taşıdık. Hem ortamın mistik atmosferini korumak hem de karakteristik özelliklerini daha da göz önü çıkarmak için ışık tasarımına ayrı bir özen gösterdik. Yerebatan Sarnıcı'nın üstünde kaçak yapıları yıkıp, kaldırdık. Sarnıcın üzerine gelen bina yükünü ve kaçak yapılaşmayı kaldırarak 1500 yıllık tarihi yapının risklerini kaldırdık, bu noktada devam eden kaçak yapıları kaldırmaya da devam ediyoruz.”

“DAVET ETTİK GELMEDİLER”

İmamoğlu, “Burada yaptığımız açılışa, devletimizin bütün yöneticilerini, başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere, İstanbul Valisi’ni bütün detayıyla beraber kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerini davet etmiştik. Tabi ki tahmin edebileceğiniz gibi davetimize cevap bile verilmedi. Lakin buraya kadar her şey normal ama, basından öğrendik ki; yine tam da bugün ve tam da bu saatte Sayın Bakan ve Bakanlık, bizden ilham alarak, bir açılış yapmaya karar vermiş. Üstelik bugün tam bu saatte Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla beraber İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin açılışını yapıyorlar. Bu arada belirteyim ki, beni yine her zaman olduğu gibi davet etmeyi unutmuşlar. Sadece bir kez, sitem ettim diye, beni AKM’nin açılışına davet etmişlerdi. Oraya da açıkçası zevkle katıldım” dedi.

“DEVLET, İBB İLE YARIŞIYOR”

Konuşmasında İstanbul Valiliği'nden gelen bir yazıyı gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Mesela bizden neler istemişler? İBB Başkanlığı’na 21 Temmuz’da, yani 2-3 gün önce yazı yazarak, ‘Şuralara park etmeyin. Şuralarla ilgili çevre güvenliğini sağlayın' gibi yazılarını da tabii üzüntüyle takip ediyoruz. Devletimizin, devletinin bir birimiyle yarıştığını herhalde dünyada ilk kez bize bu insanlar yaşatıyor. İBB, devletimizin bir birimi, bir kurumudur. Halbuki bu akşam bizim açılışımıza katılsalar, yine sizlerle bir arada bunu yaşasalar, bir başka gün de biz Arkeoloji Müzesi'ne gitsek…

* Ki Arkeoloji Müzesi'nin gerçekten iyi bir restorasyon geçirdiğini biliyorum, emekleri geçenlere de teşekkür ediyorum. Bu anlamda bizi davet etmeseler de ben kendilerini yine gönülden tebrik ediyorum açıkçası. Ama dediğim gibi, umarım bu centilmence günlerin daha iyi yaşandığı bir ortamı hep birlikte var edeceğiz. Burada Millet İttifakı’nın da kıymetli üyeleri var. Çok yakın zamanda, ülkemizin özlediği o saygılı davranışın, ülkemizin her bir her biriminin bir arada iş üretme kabiliyetini geliştirdiği günlerde buluşacağız.”

“GONGU ÇALIYORUZ”

Bu açılış ile büyük bir maratonun gongunu çaldıklarını dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:

* “150 günde 150 Proje, adını verdiğimiz kampanyamızın ilk adımını burada atıyoruz. İstanbul'un dört bir yanında açılışlar ve temel atmalar maratonu başlatıyoruz. Bugünden itibaren 5 ay boyunca, İstanbul'a değer katacak 150 eseri, 16 milyonun hizmetine sunuyoruz. 5 aylık aksiyon planında, muhtemeldir ki, belki 200'e yakın projeye ulaşacağız, belki 200'ü aşacağız.

* Muhtemeldir diyorum çünkü, örneğin İstanbul’un en önemli projelerinden bir tanesi kendilerinin vitrine koydukları proje olan ‘Finans Şehir'in altından geçen metroyu, sıfır düzeyinde biz aldık, biz yapıyoruz. Ama son bölüm için bir kredi onayımız var, 8 aydır bekliyoruz. Yani bu kadar aslında garip bir süreç içerisindeyiz. Bu anlamda muhtemelen diyorum. Yoksa 200'e doğru koşmanın cesareti ve heyecanı bizde var.

* Biz, projesini bitirmediğimiz, bütçe onayını almadığımız ve hatta bütçesini bulmadığımız hiçbir projeye başlamıyoruz. Biz, başkalarının yaptığı gibi popülist işler peşinde değiliz. Örneğin; bizden önce yapıldığı gibi, projesi veya onayı olmayan 7 metro hattının ihalesini bir gecede dağıtmıyoruz” dedi.

İmamoğlu yarın da Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı açacaklarını belirtti. İmamoğlu konuşmasını “Bugün burada yeniden İstanbulluların hizmetine açtığımız 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'nın yenilenmiş ve tarihin izlerini taşıyan bu şekliyle ziyarete açık olacağını duyuruyor ve yarın umuyorum ki kuyrukta olabildiğince İstanbullu, sarnıca girmek için heyecanla buraya gelecek. Ama biz onları sabırla ağırlamaya hazırız. Yerebatan Sarnıcı İstanbul’umuza ve dünyaya tekrar kapılarını açıyor” sözleri ile bitirdi.

“KENTE İHANET ETTİKLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİLER”

Törende kısa bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Sayın başkanı büyük bir dikkatle dinledim. Sizler de dinlediniz. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin büyükşehir belediye başkanı olmak sıradan bir olay değil. Üstelik bu kent o kadar hor kullanıldı ki; ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetenler kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul’un sırtında bir hançer var. Ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Dolayısıyla hepinizin huzurunda belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbullulara ve dünyaya kazandırdığı için” dedi.

“ÇANAK-ÇÖMLEK DEDİLER”

Kılıçdaroğlu “Beni üzen, bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten kişinin bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri ‘çanak çömlek' diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi, kadim kültürü ‘çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. 8 bin yıllık bir kentin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Kentin silüeti kadar kentin yeşilliği kadar tarihi dokunun korunması kadar o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor büyükşehir belediye başkanımız” diye konuştu.

“HANÇERİ ÇIKARIYORSUNUZ SİZİ DAVET ETMEZLER”

İmamoğlu'nun bazı törenlere davet edilmemesi ile ilgili sözlerine atıf yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Sayın Başkan, belli yerlere davet edilmediğini ifade etti. Kadim İstanbul kentine ‘ihanet ettik’ diyen kişiler o hançeri çıkarmaya çalışan belediye başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz. Bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. İstanbul’u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli ve çok değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası kenttir. Bu kenti yaşatmak kentin bozulan dokusunu düzeltmek, örneğin yukarıdaki binaları yıkmak gibi düzeltmek elbette hepimizin ortak görevi olmalıdır.

* Bu görevi yerine getiren, getirmeye çalışan bütün engellemelere rağmen başarılara imza atan belediye başkanımızı tekrar hepimizin huzurunda yürekten kutluyorum. Geziden sonra güzel bir dinletimiz olacak. Dolayısıyla o güzel dinleti varken politikacıların sesini herhalde kimse pek fazla dinlemek istemez. Biz de onu dinleyeceğiz hep birlikte. Hepinize yürekten teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu tarihi yapıyı gezdi. Ardından Mercan Dede konserini dinlediler.