Kılıçdaroğlu yuvarlak masadan çıkan kararı açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın altında 6 tane parti var. Ortada çatlama falan yok" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, ayrıca "Bize Cumhurbaşkanı adayı sorusu sorulduğunda biz, seçeceğimiz Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini kamuoyuyla paylaşacağız. O niteliklere sahip olan birisini ittifak olarak seçeceğiz ve onun arkasında da hep beraber duracağız. Aldığımız karar bu" açıklamasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘ÜÇÜNCÜ İTTİFAK' YORUMU: TEMEL BEYİN DÜŞÜNCESİ İTTİFAKTAN AYRILMAK DEĞİL

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun “İttifakın içinde ittifaklar olabilir” sözlerini değerlendirerek şöyle konuştu:

* Biz Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak gerçekten de son derece güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz.

* Daha önceki toplantılarımızda ittifakla ilgili konuşurken, seçim kanunu değişikliğinin beklenmesi yönünde talep de geldi. Dediler ki ‘Bu değişikliği bir görelim'… Şimdi çıkan kanuna göre bizim oturup yeniden bir strateji belirlememiz lazım.

* Biz en çok milletvekili nasıl çıkarabiliriz bunun çalışmalarını CHP olarak yapıyoruz. Değişik seçenekler var. Eminim diğer partiler de yapıyordur benzer çalışmaları. Temel bey de anlaşılıyor ki kendi arkadaşlarıyla tartışmış.

* İttifak içinde ittifak olabileceği yönünde bir düşüncesini öğrendim. Temel beyin düşüncesi anladığım kadarıyla ittifaktan ayrılmak değil. İttifak içinde belli bir ittifak oluşturulabilir şeklinde bir düşüncedir. Saygı duyacağız her düşünceye olduğu gibi. Ayın 24'ünde toplanacağız. Büyük bir ihtimalle bu konu da gündeme gelir.

İttifak içinde ittifak önerisini değerlendirerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, “Benim şahsi görüşüm oturulur, konuşulur. Seçenekler üzerinde durulur. Her bir seçeneğin ittifak için artıları ve eskileri var. Artıları ve eksileri değerlendirilir, ona göre liderler bir karar verirler” dedi.

“8 SEÇENEKLİ MODEL” AÇIKLAMASI

“Diğer partilerin, sizin partinizden aday olması gibi bir seçeneğe açık mısınız? 8 şıkkın içinde o partilerden kendi listenizden veya İYİ Parti'nin listesinden aday gösterme seçeneği var mı?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Tamamı var. 8 ayrı seçenekte sizin söylediğiniz şık da var. Biz şöyle bakıyoruz; bir siyasi partinin tek başına fazla milletvekili çıkarmasının bana göre çok büyük şeyi yok. Ben 10 tane fazla çıkarsam, ittifak kurduğum parti 5 eksik çıkarsa değil…

* Hep beraber, nasıl parlamentoda çoğunluğu oluşturabiliriz. Biz parlamentoda çoğunluğu oluşturduğumuz zaman Türkiye’yi rahatlatmış olacağız. Bu çerçevede oturup konuşmamız lazım. 8 seçenekli modeli bu işin kurmayları yapıyorlar.

* Onlar çalışmaları şu anda götürüyor. Bu çalışmalar ham çalışmalar. Her bir ilde ayrı ayrı çalışma yapılması lazım. Her bir ilin durumuna göre seçenek sunulması lazım.

“ADIMIZ MİLLET İTTİFAKI”

6'lı masanın adının “Millet İttifakı” olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, “Milletimiz artık bunu Millet İttifakı olarak anladı, hafızasının bir yerinde tutuyor. Umut da bağladı. Millet İttifakı üzerinde bir konsensus sağlanmış vaziyette” dedi ve şunları söyledi:

* Biz Millet İttifakı olarak adına Millet İttifakı dedik. Altında 6 tane parti var. Hedefimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek.

* Güçlendirilmiş parlamenter sistemini tek başına cumhurbaşkanı getiremeyeceğine göre parlamento çoğunluğunu almamız lazım.

* Önemli olan demokrasiyi getirmek. Biz hep beraber parlamento çoğunluğunu oluşturacak bir modeli seçmek zorundayız.

“‘İTTİFAKTA ÇATLAK VAR' HABERLERİNİ GÜLÜMSEYEREK OKUYORUM”

“İttifakta çatlak var mı?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Buna dair haberleri gülümseyerek okuyorum. Ortada çatlama falan yok. Herhangi bir şey de yok. Liderler gayet samimiler. Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı pazar günü gündemini belirleyip bize soracak. Genel başkanlara gidecek ve bir metin hazırlayacak. Bu metni genel başkan yardımcılarına gönderecek. Mutabakat sağlandıktan sonra gündem olarak masaya gelecek. Oturup o yuvarlak masanın etrafında konuşuyoruz” diye konuştu.

“SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Cumhurbaşkanı adayı için “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” şartı koymasını yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Gültekin beyin attığı tweet üzerine bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığı bilgisi bize de geldi. Ama Gültekin bey, daha sonra bir tweeti ile yanlış anlaşıldığını, neyi kast ettiğini biraz daha aydınlatarak, ikinci bir tweetle sorun çözüldü” dedi.

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde tüm liderlerin toplanacağını da sözlerine ekledi.

“ÖNCE NİTELİKLERİ, SONRA ADAYI İLAN EDECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

* Doğru aday, güven veren aday olacak. Taahhüt edilenleri, seçildikten sonra yapacak aday olacak. Taahhüt edilenleri yapma konusunda 6 liderin de güveneceği bir kişinin olması lazım.

* Biz bir araya gelip oturacağız, karar vereceğiz. Biz güveni sağlamak zorundayız. Seçeceğimiz aday, devleti bilmesi lazım. Devletin kurumlarını bilmesi lazım. Kurumların yeniden inşa edilmesi, devlette liyakat sisteminin gelmesi lazım. Liyakatin korunması lazım.

* Bizim partili, o partili dememek lazım. Kim o işi iyi biliyorsa, o kişiyi o makama getirmek lazım. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı seçtikten sonra aynı kararlılığın 6 lider tarafından götürülmesi lazım. (Altı lider bir tür karar alma kurulu) gibi. Gerçek bir kabine.

“Cumhurbaşkanı adayının, 6 liderin sözünü dinlemeden gece yarısı kararnamesi yazmasının önüne nasıl geçeceksiniz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Hiç merak etmeyin, geçeriz. ‘Güven' dedim. Siz eğer liderlerin dışında önemli bir kararı tek başına alırsanız işi baştan yok ederseniz. Güven temelden sarsılır. Bugün masanın etrafında bizi bir araya getiren güven” dedi.

YUVARLAK MASADAN CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ ÇIKAN KARARI AÇIKLADI

“Kılıçdaroğlu aday olacak mı?” sorusuna, “Ona 6 lider oturacağız karar vereceğiz. Son toplantıda daha aday konusu hiç konuşulmadı. Bize Cumhurbaşkanı adayı sorusu sorulduğunda biz, seçeceğimiz Cumhurbaşkanı’nın niteliklerini kamuoyuyla paylaşacağız. O niteliklere sahip olan birisini ittifak olarak seçeceğiz ve onun arkasında da hep beraber duracağız. Aldığımız karar bu” yanıtını verdi.

“ÇOK İYİ BİR ADAY SEÇECEĞİZ”

“Kararsız seçmenlerden oy alabilecek nitelikte bir aday göstereceğinize emin misiniz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Eminim. Çok iyi bir aday seçeceğiz. Gerçekten Türkiye'yi çok iyi yönetecek. Bizim bütün hazırlıklarımız var. Bütün partilerden daha hazırlıklıyız. İktidar partisi dahil onlardan daha hazırlıklıyız her konuda” şeklinde konuştu.

MAN ADASI KARARI: DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Benim bu davayı kazanacağım belliydi. Alt mahkemede hakimler değiştirildi. Deliller toplanmadı. Benim ortaya koyduğum deliller, vakıflar bankasının dekontu. Banka, ‘Bu dekont sahtedir bana ait değildir' demedi. Dekontlar doğru, para transferleri doğru. Ayrıca MASAK raporu da doğruluyor. Neyini yalanlayacaklar bunun?

* O dönem Erdoğan yargı üzerine baskı kurarak, benim yaptığım Man Adası açıklamalarını gölgelemek istedi. Alt mahkemede başarılı da oldu. Sanki benim sunduğum deliller sahteymiş gibi. İşte doğruluğu çıktı ortaya.

* Bir ülkeyi yöneten kişi, vatandaştan vergi isterken, kendi ailesinin ve yakın çevresinin bu devlete vergi vermemesi için başka arayışlara girer, vergi cennetlerinde şirketler kurar, oralardan para transferleri yapıp Türkiye'de bir kuruş vergi ödemezlerse sormamız gerekiyor.

* Sen bu ülkeyi gerçekten severek, isteyerek ve ülkenin çıkarları için yönetiyor musun? Yönetmiyor. Bu sadece Erdoğan ve Erdoğan ailesinin olayı da değil. Bu olay aynı zamanda uyuşturucu baronlarına kapı açan bir olaydır.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’NA ÇAĞRI: AÇIKLAYIN

“6'lı masanın yayımladığı bildiri yabancı büyükelçiye kontrol ettirildi” iddiasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Parti sözcümüz ispat edemeyenler şerefsizdir diye çok ağır ifadeler kullandı. Normalde sen bu iddiayı ortaya atıyorsan ispat etmen lazım. Bu devletimiz bu kadar köhnemiş bir pozisyona düşemez. Varsa belge getirirsin. Günemi değiştirmek, gündemi saptırmak için yapıyorlar.

* Parti sözcülerimizin söylediği o ağır ifadeleri sindiremiyorsa ve o ifadelere layık olmadığını söylüyorsa niye mahkemeye vermiyor? Niye ispat etmiyor? Devletin adına yalan atıyorsan, devleti mahvediyorsun.

* Çıksın Milli İstihbarat Teşkilatı söylesin. Açık ve net çağrı yapayım; çıksın Milli İstihbarat Teşkilatı desin ki, ‘şu tarihte, şu saatte, şunu yaptılar’.

SOYLU’YA SERT ÇIKTI: DOĞRU ADAM DEĞİL, İLKELİ ADAM DEĞİL, AHLAKLI ADAM DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı değil. Sınırlar yol geçen hanına dönmüş. Onun işi iftira atmak. Doğru adam değil. İlkeli adam değil. Ahlaklı adam değil. Ahlaklı adam uyuşturucu baronlarıyla mücadele eder. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmez. Ahlaklı adam sınırları korur. Sınır namustur. Yol geçen hanına döndü. Soru soruyorum cevap vermiyor, hakaret ediyor. Soruma cevap vermiyor, hakaret ediyorsa aslında suçlu olduğunu biliyor. Bu soruyu sormamdan rahatsız oluyor” ifadelerini kullandı.

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