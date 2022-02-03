Kılıçdaroğlu’ndan kadınlara yüzde 35 istihdam sözü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin Kadın Kolları’nın Ankara’da düzenlediği kadın istihdamı etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bütün kadınlara sözümdür en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum devlet yönetiminde. Vali erkek kaymakam erkek ama kadına gelince 2. Sınıf muamelesi olur mu öyle şey. Niye kardeşim hem eşitlik diyorsun hem böyle yapıyorsun bunlara da son vereceğiz" dedi.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka önderliğinde “Kadın İstihdamı Buluşması” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda kadınlara yönelik istihdamın yol haritası açıklandı.

Sendikalı olduğu için işten atılan, özel çocuğu olan kadınların da konuşma yaptığı programda verilen mesajlardan bazıları şöyle:

“KADINLARIN İÇİNDE KARANLIĞI AYDINLATACAK BİR MEŞALE VAR”

Gebze’de sendikalı oldukları için işten atılan Farplas işçilerinin mücadelesini anlatan Zahide Söğüt:

“Biz hakkımızı istiyoruz, hakkımızı aradığımız için baskı gördük işveren tarafından. Bize vaatlerde bulunuldu, elektrik kısıtlaması nedeniyle bize izin verdi sonra da bir mesajla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bizi kod 29 ile çıkardıkları için işsizlik maaşı alamıyoruz, çok zor durumdayız. Ailelerimiz var çocuklarımız var.

Biz DİSK ile yola devam etme kararı aldık. Faturalarımıza yetiştiremiyoruz. Ben işten atılan 150 arkadaş için değil orada kalan arkadaşlarım için de buradayım. Biz onlarla baş edeceğiz, biz hep beraber çok güçlüyüz. İstediğim şey haksızlığın giderilmesi. Biz sendikalaştık yetki belgemiz Ankara'dan geldi.

Bu defa da o şirketleri iflas gösterdiler. Bu süreci uzatıp bizi yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu şirketin arkalarında güçlü birileri var ama bilsinler ki biz halkız daha güçlüyüz. Onları biz var ettik bizim emeğimizle oradalar. Dün kapı önü direnişine başladık. İşten çıkarılan arkadaşlar işe geri alınsın.”

“EŞİMİN MAAŞI YETMİYOR”

6 yaşında engelli çocuğu olan Gamze Mutlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben otizmli ve engelli bir çocuk annesiyim. Çocuğumun günde 5 6 kez şekeri ölçülüyor ve istediği şeyleri yiyemiyor her şey yasak. İstediğini de alamıyorum. Çok zor bir acı. Eşimin maaşı yetmiyor. Kömürsüz kaldık. Parmakları delik deşik kolları mor iğnelerden. Benim de psikolojim çok kötü halde. Elimde bir bileziğim vardı o da maalesef çalındı yerine sahte bilezik konularak çalınmış.”

“EVLERE TEMİZLİĞE GİDEREK ÇOCUĞUMA BAKIYORUM”

Ev işçisi Lütfiye hanım:

“Ben bir engelli annesi olarak buradayım, sağlık mezunuyum. Çocuk gelişimi için yetersiz, eşim inşaat işçisi. Sosyal güvencemiz bakım aylığımız yok. Aileler bizi yadırgamasınlar, biz de evlatlarımızın sağlıklı olmasını isterdik.

Biz ileride onların daha iyi bir yerde olması için mücadele ediyoruz. Çocuğum 4,5 yaşında. Kendim ev temizlemeye gidiyorum, hamur işi yapıp satıyorum. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Özel çocuk annelerini temsilen buradayım.”

“21. YÜZYILDA KADINLAR BUNU HAK ETMİYOR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

“Bu dramın ortadan kaldırılması lazım. Bu kadınlar seslerini duyuramıyorlar. Bu toplantının omurgasını sizler oluşturuyorsunuz. Kadın elbette çalışıyor, sabah 4’te tarlaya gidiyor, çapaya gidiyor. Ama kim bize bakacak sosyal sigortamız da yok diyorlar. Emin olun bu kardeşlerimi dinlerken yüreğimin derinliğinde bir sızı hissediyorum.

Aynı coğrafyada yaşıyoruz ama birilerinin eli yağda balda iken biz bu insanların hal arayışlarına nasıl sessiz kalabiliriz. Bakın helalleşmemiz lazım. Bu kadar emek veren insan hastaneye düşünce sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım. Kamplaştı toplum bunun farkındayız. Kadınlar günün 24 saati çalışıyor aslında.

21. yüzyılın Türkiye'sinde kadınlar bunu hak etmiyor. O nedenle kadınların birleşmesi lazım, haklarını aramaları lazım. Sosyal hukuk devleti ne demek, hangi evde huzur var mutluluk var hele şu zamlardan sonra. Çoluk çocuğunu geçindirmek için Pazar artıkları arayan anneleri göremiyor musunuz?”



“AİLE DESTEK SİGORTASINI GETİRECEĞİZ”

“Belediyelere talimat verdik kadın kooperatifleri kursunlar dedik. Çok sayıda üretici kooperatifleri oldu bunu ürettik nereye satacağız dediler. Büyükşehirler kadın üreticilerin ürünlerini alıyor. Sizin elleriniz bereketlidir. Ürettikleriniz mübarektir. Siz bunları yaparsanız kimseye muhtaç olmadan yaşayacaksınız. Mevsimlik işçi kadınların çocuklarının eğitimlerini de sağlayacağız.

O zaman oralara karavanlar bakım yerleri yapacağız, taşımalı eğitime de son vereceğiz. Eğitimde kadın ağırlığı var ve ek istihdam da sağlanmış oluyor. Belediye başkanı arkadaşlarıma dedim bütün mahallelere kreş açacaksınız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bir kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün hayatı sigorta altına alınacak. Sosyal devlet kadının hesabına yatıracak bu parayı. Devlet önce o ailelerin çocuklarını alacak yoksul ailelerin çocuklarını.”

Boşanmış aileler için de fon olacak. Aile destekleri sigortasından yararlanacaklar. Kayıt dışı çalışma da olmayacak. Önümüzdeki süreçte nüfus yaşlanacak 2035’ten sonra. Sorunu bugünden çözmeye çalışacağız. Yaşlı bakım evleri olmalı buralarda da kadınlar çalışacak. Bütün kadınlara sözümdür en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum devlet yönetiminde. Vali erkek kaymakam erkek ama kadına gelince 2. Sınıf muamelesi olur mu öyle şey. Niye kardeşim hem eşitlik diyorsun hem böyle yapıyorsun bunlara da son vereceğiz.”

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