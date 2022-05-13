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Kılıçdaroğlu’ndan Mithat Sancar’a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, annesi Münire Sancar’ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

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Kılıçdaroğlu’ndan Mithat Sancar’a taziye ziyareti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın annesi Münire Sancar hayatını kaybetti.

78 yaşında hayatını kaybeden Münire Sancar, Bahçelievler Yayla Miraç Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sancar’ın annesi için düzenlenen cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Akif Hamzaçebi’nin de aralarında bulunduğu isimler katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

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