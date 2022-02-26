Kılıçdaroğlu’ndan Rusya tepkisi: Asla doğru bulmuyoruz

Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Nükleer güç sahibi olan bir devletin, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye girmiş olması, insani olarak da kabul edilemez, uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez. Varsa gücünüz, gücünüzü silah kullanarak değil, gücünüzü sanayide, gücünüzü teknolojide, kültürde gösterebilirsiniz. Başka ülkenin topraklarıyla girerek o insanları ezmeyi asla doğru bulmuyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağcılar'da İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafının sorularını yanıtladı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNİ DEĞERLENDİRDİ

Esnafın ‘Rusya-Ukrayna krizi nereye evrilecek?’ sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Ukrayna'nın ve Rusya'ya komşu olan ülkelerin NATO ittifakına girmesini istemiyor Rusya. Ukrayna'nın kendisi açısından büyük bir önemi var. Dolayısıyla Ukrayna'daki yönetimi değiştirmek istiyor. Onların NATO'ya girmelerini istemiyor. Bu çerçevede oraya bir hareket başlattı.

“DOĞRU BULMUYORUZ”

* Nükleer güç sahibi olan bir devletin, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye girmiş olması, insani olarak da kabul edilemez, uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez. Varsa gücünüz, gücünüzü silah kullanarak değil, gücünüzü sanayide, gücünüzü teknolojide, kültürde gösterebilirsiniz. Başka ülkenin topraklarıyla girerek o insanları ezmeyi asla doğru bulmuyoruz.

‘DÜNYA HALKLARI BİRLEŞSİN’ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

* Dünyanın barışa ihtiyacı var. Nükleer güce sahip olmak, başka ülkelerin üzerine baskı kurmak anlamına gelmemeli. Bu çerçevede dünya halkları birleşebilirse çok daha güzel bir noktaya ulaşmış oluruz.

“ŞALTERİ İNDİRSELER KARANLIKTA KALIRIZ”

Çatışmanın Türkiye'ye yansımaları hakkında düşüncelerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Rusya'ya Türkiye'yi ülkeyi bağımlı hale getirdiler. Tarım açısından bağımlıyız. Rusya buğday vermezse hepiniz aç kalacaksınız. Ukrayna buğday vermezse hepiniz aç kalacaksınız. Buğday ithalatının büyük bir kısmını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyoruz.

* Tarımda ürettiğimiz ürünü daha çok Ruslara satıyoruz. Ruslar kapıyı kapattıkları anda Antalya'da tarım çöküyor.

* Doğalgazın, petrolün büyük bir kısmını Rusya'dan alıyoruz. Enerjide Rusya'ya bağımlı hale geldik. Enerjide Rusya'ya bağımlılığımız nükleer santral de devreye girerse yüzde 60'ın üzerine çıkıyor.

* Dünyada hiçbir ülke, enerji açısından kendisini başka bir ülkeye yüzde 60 oranında bağımlı hale getirmez. Şalteri indirirlerse karanlıkta kalırız. Devleti yönetenlerin bu gerçeği bilmesi lazım.

“ENERJİ DAHA DA PAHALILAŞACAK”

Esnafın enerjide pahalılık isyanına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Enerjiyi ileride daha da pahalıya kullanacaksınız. Akkuyu devreye girdiğinde bir kilovat saati 12,35 cent olacak. Dünyanın en pahalı enerjisini kullanacaksınız” dedi.

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