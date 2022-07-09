Kılıçdaroğlu’ndan şehit babasına bayram telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl önce bugün İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’le telefonda görüştü.
5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne saldıran bölücü terör örgütü militanları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i telefonla arayarak kurban bayramını kutladı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran; Kurban Bayramı öncesi Elazığlı Şehit Fethi Sekin'in hastanede tedavi gören babası Zeki Sekin'i ziyaret etti. Duran, baba Sekin’i CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ
Sekin, 7 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve felç geçirdiğini söyledi, Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutladı. Şehidin babası Zeki Sekin'den rahatsızlığı ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, “Geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşursun. Bayramınız kutlu olsun. Bütün dostlara, arkadaşlara, hepsine benim selamlarımı söyleyin” dedi.