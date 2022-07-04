Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK’e enflasyon tepkisi: Erdoğan için suç işlemeyi bırakın

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. @RTErdogan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" dedi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 175,55 oldu. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 8.31 arttı. ENAG'a göre Son 6 aylık oran ise yüzde 71,44 olarak gerçekleşti.

“BU YALAN, MEMURUN EMEKLİNİN CEBİNDEN ÇALMAK DEMEKTİR”

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla TÜİK’in açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek kuruma “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. @RTErdogan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” ifadelerine yer verdi.

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