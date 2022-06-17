Kılıçdaroğlu’ndan ‘Ülkeyi nasıl kurtaracağız?’ sorusuna yanıt: Oyumuzu kullanarak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "Cumhuriyetimizi ne yapacağız? Bu ülkeyi nasıl kurtaracağız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız."

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Ödemiş Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Ödemiş'ten ayrılırken, bir köy kahvesinde çay içerek vatandaşlarla da sohbet etti.

“KONTAĞA BASAMAZ OLDUK GARİ”

Akaryakıt fiyatlarından dert yanan bir vatandaş, “Kontağa basamaz olduk. Buna bir çare bulmamız lazım gari” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ, MORALİNİZİ BOZMAYIN”

Bi başka vatandaş da, “Cumhuriyetimizi ne yapacağız? Bu ülkeyi nasıl kurtaracağız?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Baskıcı yönetime son vereceğiz. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Vatanımızı, bayrağımızı seviyorsak sandığa gitmeliyiz ve vicdanımızın sesini dinleyip oyumuzu kullanarak baskıcı bir yönetime ‘hayır’ demeliyiz. Millet artık burnundan soludu. Hepsini çözeceğiz. Moralinizi bozmayın” yanıtı verdi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: O beyefendiyi emekli edeceğiz