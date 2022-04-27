Kılıçdaroğlu o sözlerine açıklık getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında söylediği "Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin" sözlerine açıklık getirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Engelliler Çalıştayı’na katıldı.

Dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasının 13 dakikada tamamlayarak “Vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Yazdığım konuşmayı bir kenara bırakıyorum, Öfkeliyim. Hadi eyvallah arkadaşlar” diyerek kürsüyü terk eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BUNU SESLENDİRMEK ZORUNDAYIM

– Herkes perişan vaziyette ama Saray’ın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağının özgürce dalgalanmasını isteyen bütün kesimleri yol arkadaşlarım kabul ettim ve çağrı yaptım. “Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım.” Doğru mu? Doğru. Ben bunu seslendirmek zorundayım.

CİDDİ BİR SORUNUMUZ VAR

– Allah aşkına inanabiliyor musunuz? Bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava tekrar açılıyor, bu sefer ağırlaştırılmış müebbette mahkum ediliyorsunuz. Ya böyle bir Türkiye’yi siz ister misiniz? Ben istemem. Bunun için de yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye, dış politikaya, iç politikaya bakın. Vatandaşa bakın.

BEN O DRAMI YAŞADIM

– Ya arkadaşlar Allah aşkına bana söyleyin. Milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir ülkede ben ne konuşayım. Ya bu çocuklar okula nasıl gidiyor? Bu çocuklar nasıl besleniyor, nasıl banyo yapıyorlar? Bunu düşünen var mı? Elektrikler kesildi, bitti, tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım.

– Ve şunu da söylüyorum. Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok. Ama bu iktidar çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi birikimi yok. Tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. Yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin., beraber yürüyeceğiz. Eğer “Hayır. Biz mevcut düzenden memnunuz” diyorsanız, ayrılın bizden, yolunuz açık olsun.

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